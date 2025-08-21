Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В США озвучили, сколько может стоить размещение военных в Вашингтоне

Intercept: размещение военных в Вашингтоне может обойтись США в $1 млн в день

Американские власти столкнулись со значительными финансовыми затратами в связи с решением разместить военный контингент в Вашингтоне. Согласно аналитическому отчету, публикация которого состоялась на портале The Intercept, ежедневное содержание примерно 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии в округе Колумбия может обходиться бюджету в $1 млн (80 млн рублей).

Эксперт негосударственной исследовательской группы National Priorities Project Ханна Хоумстед провела детальный расчет потенциальных издержек операции. В основе анализа лежали открытые данные о предыдущих случаях развертывания Национальной гвардии и официальная статистика по стоимости таких мероприятий.

Согласно выводам ее анализа, стоимость размещения войск в Вашингтоне, о котором распорядился Трамп, может превысить сумму один миллион долларов в день в случае размещения примерно 2,1 тысячи служащих Нацгвардии в округе Колумбия, — указали журналисты.

Инициатива администрации президента США Дональда Трампа направлена на усиление мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Исследователь отметила, что полная точность расчетов затруднена в связи с наличием засекреченной информации.

Ранее телеканал NBC обратил внимание, что в Вашингтон начали прибывать около 800 военнослужащих Национальной гвардии США. По его данным, миссия по усилению мер безопасности продлится до 25 сентября, несмотря на первоначальные планы о более краткосрочном развертывании.

