В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА Четыре жителя Орловской области пострадали при атаке БПЛА

Общее количество жителей Орловской области, пострадавших в результате ночного налета беспилотных летательных аппаратов, увеличилось до четырех человек, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, в настоящее время всем раненым оказывается необходимая помощь. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Уточненная информация по ночным вражеским атакам: количество пострадавших увеличилось до четырех. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее Клычков сообщал, что в результате отражения атаки БПЛА в Орловской области произошли повреждения гражданских объектов. На тот момент был обнаружен только один пострадавший. Обломки сбитых дронов повредили два здания в Орле и еще два в других муниципальных образованиях области.

Позднее в Сети появились кадры атаки беспилотников на Орловскую область, снятые очевидцами. На них можно услышать похожий на жужжание звук работы мотора БПЛА. В какой-то момент ночное небо озаряет яркая вспышка, а затем звучит оглушительный взрыв.