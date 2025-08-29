Четыре здания повреждены в Орловской области из-за атаки ВСУ Клычков: четыре здания повреждены в Орловской области из-за налета БПЛА

В результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов в Орловской области произошли повреждения гражданских объектов. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале, обломки сбитых дронов повредили два здания в Орле и еще два в других муниципальных образованиях области. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь, — добавил глава региона.

На местах работают сотрудники оперативных служб, ситуация взята под контроль. На несколько минут в области включался сигнал ракетной опасности, после чего обстановка нормализовалась.

Силы противовоздушной обороны продолжают нести дежурство, отслеживая воздушную обстановку. Специалисты оценивают масштабы повреждений и проводят необходимые восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.