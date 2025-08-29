День знаний — 2025
29 августа 2025 в 09:12

Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября

Юрист Тришина: чтобы не лишиться садового участка его необходимо освоить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После приобретения земельного участка его необходимо освоить, в противном случае землю могут изъять, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. Так она прокомментировала новые правила для дачников, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Если за три года на участке ничего не сделано, власти решат, что он не используется, уточнила эксперт.

После покупки участка вам дается определенное время, чтобы его освоить: провести межевание, кадастр, освободить участок от ненужных деревьев, кустарников, сорных растений, всех захламлений (остатки строений, бытовой мусор и т. д.), провести осушение (если необходимо) и многое другое. Если за три года ничего не сделано, власти сделают вывод, что участок не используется, — сказала Тришина.

По словам эксперта, это касается всех участков, независимо от их целевого назначения. По закону, если на землях ИЖС за 7 лет не появилось жилого дома (или не зарегистрировано право собственности на него), это тоже будет для властей признаком неиспользования участка, отметила она.

Ранее эксперты Роскачества напомнили, что строительство колодца или скважины на дачном участке должно соответствовать определенным правилам, в противном случае нарушителям грозят штрафы.

Добыча воды на участке возможна, но только при определенных условиях. Во-первых, запрещено проводить взрывные работы. Во-вторых, водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения, а его уровень должен быть выше таких источников. Для личных нужд лицензия и специальное разрешение на использование воды не требуются, однако важно следовать установленным правилам.

