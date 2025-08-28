День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:29

Вместо запеканки и драников! Гратен из кабачков с грибами — вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот гратен — прекрасный пример того, как простое блюдо можно превратить в кулинарный шедевр. Нежные слои кабачков, ароматные шампиньоны и золотистая сырная корочка создают гармонию вкусов и текстур. Идеальное блюдо для ужина, которое поражает нежностью и насыщенным вкусом, оставаясь при этом удивительно легким.

Для приготовления вам понадобится 2 молодых кабачка, 200 граммов шампиньонов, луковица шалота, 2 зубчика чеснока, 200 миллилитров молока, 100 граммов тертого сыра (грюйер или эмменталь), 2 ст. л. сливочного масла, щепотка мускатного ореха, соль и перец по вкусу.

Кабачки нарежьте тонкими кружочками. Грибы измельчите и обжарьте на сливочном масле с луком и чесноком до полного испарения жидкости. Молоко смешайте с солью, перцем и мускатным орехом. В форму для запекания выложите половину кабачков, полейте половиной молочной смеси, распределите грибную начинку и накройте оставшимися кабачками. Залейте оставшимся молоком. Запекайте при 180 градусах 20 минут, затем посыпьте сыром и готовьте еще 10 минут до золотистой корочки. Дайте гратену немного остыть — так он лучше сохранит форму при нарезке. Это блюдо особенно хорошо сочетается со свежим зеленым салатом и хрустящим багетом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Финансовая пропасть»: высшие эшелоны власти во Франции охватывает паника
Обильные дожди и духота до +26? Погода в Москве в конце сентября: что ждать
Атака на Самару, новые детали трагедии с альпинисткой: что будет дальше
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.