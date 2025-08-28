Вместо запеканки и драников! Гратен из кабачков с грибами — вкуснота!

Этот гратен — прекрасный пример того, как простое блюдо можно превратить в кулинарный шедевр. Нежные слои кабачков, ароматные шампиньоны и золотистая сырная корочка создают гармонию вкусов и текстур. Идеальное блюдо для ужина, которое поражает нежностью и насыщенным вкусом, оставаясь при этом удивительно легким.

Для приготовления вам понадобится 2 молодых кабачка, 200 граммов шампиньонов, луковица шалота, 2 зубчика чеснока, 200 миллилитров молока, 100 граммов тертого сыра (грюйер или эмменталь), 2 ст. л. сливочного масла, щепотка мускатного ореха, соль и перец по вкусу.

Кабачки нарежьте тонкими кружочками. Грибы измельчите и обжарьте на сливочном масле с луком и чесноком до полного испарения жидкости. Молоко смешайте с солью, перцем и мускатным орехом. В форму для запекания выложите половину кабачков, полейте половиной молочной смеси, распределите грибную начинку и накройте оставшимися кабачками. Залейте оставшимся молоком. Запекайте при 180 градусах 20 минут, затем посыпьте сыром и готовьте еще 10 минут до золотистой корочки. Дайте гратену немного остыть — так он лучше сохранит форму при нарезке. Это блюдо особенно хорошо сочетается со свежим зеленым салатом и хрустящим багетом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.