Ретроградные планеты в 2025 году: календарь и рекомендации

Астрология всегда придавала особое значение движению планет. Одно из самых обсуждаемых явлений — их ретроградное движение. Визуально оно выглядит так, будто небесное тело движется вспять, хотя на самом деле это лишь оптическая иллюзия, связанная с разницей орбитальной скорости Земли и других планет. Несмотря на то что с точки зрения науки это всего лишь эффект наблюдения, в астрологии ретроградные планеты играют большую роль, влияя на энергетику, планы и внутреннее состояние человека.

В 2025 году определено несколько ретроградных фаз разных небесных тел. Каждая из них несет определенные особенности и рекомендации. Знание этих периодов помогает лучше планировать дела, понимать причины неожиданных трудностей и принимать более взвешенные решения.

Ретроградный Меркурий: когда будет и как пережить?

Меркурий — планета коммуникаций, информации, документов и путешествий. Его ретроградность считается одной из самых ощутимых, так как именно в эти недели часто возникают задержки, путаница, ошибки в переговорах и поломки техники.

В список ретроградных планет в 2025 году Меркурий попадает несколько раз в следующие периоды:

15 марта — 7 апреля;

18 июля — 11 августа;

9 ноября — 29 ноября.

В эти даты астрологи советуют:

внимательно проверять документы и договоры перед подписанием;

не начинать новые проекты, связанные с информацией или поездками;

уделять внимание резервному копированию данных;

больше анализировать прошлые дела, возвращаться к незавершенным задачам.

Ретроградный Меркурий дает шанс исправить старые ошибки, но он редко способствует новым начинаниям.

Ретроградные планеты в 2025 году: календарь и рекомендации Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Влияние ретроградной Венеры на отношения и финансы

Венера управляет любовью, красотой, гармонией и материальными ценностями. Когда она начинает двигаться «назад», это отражается на сфере отношений и финансов.

В 2025 году Венера была ретроградной со 2 марта по 13 апреля. Это время астрологи называли испытанием для чувств и материальных обязательств.

Что важно учитывать:

в личных отношениях возможны кризисы, возврат бывших партнеров или переоценка ценностей;

не рекомендуется вступать в брак или начинать серьезные отношения, так как они могут оказаться нестабильными;

в сфере финансов стоит избегать крупных вложений и необдуманных покупок;

лучше заняться внутренней работой над собой, своим стилем и представлениями о любви.

Ретроградная Венера часто поднимает старые вопросы: кто и что для нас действительно важно. В этот период полезно заниматься духовным развитием, а не материальными достижениями.

Ретроградные планеты в 2025 году: как они повлияют на знаки зодиака? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ретроградный Марс: стоит ли начинать новые проекты?

Марс отвечает за энергию, активность, борьбу и стремление к победе. Его ретроградность встречается реже, чем у Меркурия, но ощущается сильнее.

В 2025 году Марс был ретроградным с 6 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года.

Что происходило в этот период:

снижение энергии и мотивации;

конфликты, которые не приводят к результату;

трудности в реализации новых дел;

необходимость пересмотра стратегии и подходов.

Чтобы минимизировать эти проявления, астрологи советуют:

не начинать новые крупные проекты;

избегать рискованных действий и конфликтов;

заниматься завершением старых дел;

направлять энергию в спорт, оздоровление, восстановление сил.

Ретроградный Марс помогает пересмотреть то, как мы используем свою энергию. Это шанс понять истинные цели и выработать новые стратегии.

Другие ретроградные планеты 2025 года

Помимо Меркурия, Венеры и Марса, будут ретроградны и другие планеты:

Юпитер, планета удачи и роста, находится в ретроградном периоде с конца 2024 года по 4 февраля 2025 года, а в следующий раз он войдет в ретроградное движение уже с 11 ноября и будет находиться в нем до конца 2025 года. Это время для переосмысления целей, пересмотра образовательных программ и планов развития. Важно подумать о том, куда именно вы хотите направить энергию.

Сатурн находится в ретроградном периоде в настоящий момент и будет оставаться в нем до 28 ноября 2025 года. Это время призвано научить нас ответственности и дисциплине. Это период, когда не стоит бросать начатое. Хорошее время для анализа своих обязанностей, но не для запуска новых крупных проектов.

Когда Меркурий, Венера и Марс будут ретроградными и чего ожидать в эти периоды Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уран войдет в ретроград 6 сентября и останется там до января 2026 года. Это затронет сферу инноваций, технологий и свободы. Возможны неожиданные перемены, но они чаще будут внутренними — осознание того, чего человек действительно хочет.

Нептун с июля по декабрь 2025 года поможет переосмыслить духовные ориентиры. Важно быть осторожнее с иллюзиями, обманами и неоправданными ожиданиями. Лучше больше полагаться на интуицию, но проверять факты.

Плутон движется ретроградно с мая и продолжит это делать до 13 октября 2025 года, что усилит процессы трансформации. Это время, когда общественные и личные кризисы могут привести к важным изменениям. Люди могут менять мировоззрение или кардинально пересматривать свой путь.

Таблицы ретроградных планет: удобный способ планирования

Для удобства планирования астрологи создают таблицы ретроградных планет, где указаны точные даты движения всех планет в обратном направлении. Использование таких таблиц позволяет:

своевременно подготовиться к ретроградным периодам;

распределять важные дела в периоды прямого движения планет;

отслеживать совпадение нескольких ретроградных планет, что усиливает их влияние.

Таблица ретроградных планет 2025

Составление карты ретроградных планет на 2025 год помогает не только личным астрологическим прогнозам, но и профессиональному планированию бизнеса и финансов.

Как использовать календарь ретроградных планет?

Календарь ретроградности нужен для того, чтобы заранее учитывать потенциальные трудности и правильно распределять усилия.

Рекомендации:

планировать важные начинания в периоды прямого движения планет;

использовать ретроградные фазы для анализа, исправления ошибок, завершения старых проектов;

наблюдать за своим состоянием и энергетикой;

сверяться с астрологическими источниками, где представлены таблицы ретроградных планет и даже подробная карта ретроградных планет, показывающая их влияние на знаки Зодиака.

Итоги

Ретроградные планеты сейчас продолжают оставаться темой обсуждения среди астрологов и обычных людей, ведь они помогают лучше понимать внутренние процессы и мировые события.

В ретроградные планеты в 2025 году входят Меркурий, Венера, Марс, а также Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Каждый их цикл имеет свое значение и требует определенного подхода.

Если вы задаетесь вопросом, какие планеты сейчас ретроградные, то достаточно открыть актуальный календарь или воспользоваться специальными сервисами, где представлена карта ретроградных планет.

Понимание того, как действует ретроградный период планет, позволяет гармоничнее планировать жизнь, избегать лишних конфликтов и использовать энергию космоса себе во благо.