На Солнце зафиксировали мощную активность

Крупные выбросы плазмы происходят на Солнце с утра 28 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В отличие от предыдущих дней, когда активность наблюдалась только в южном полушарии, теперь явление регистрируется в северной части звезды.

На Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана, — сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что пока неясно, являются ли эти выбросы частью общего роста солнечной активности, поскольку в последнее время основные процессы происходили исключительно в южном полушарии. В лаборатории уточнили, что выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет. По предварительной оценке, угрозы для Земли в данной связи в настоящее время не фиксируется.

Ранее Солнце также выбросило протуберанец гигантских размеров, сообщили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».