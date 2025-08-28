Си Цзиньпин направил тайное письмо президенту Индии на фоне пошлин США

Председатель КНР Си Цзиньпин в марте направил тайное письмо президенту Индии Драупади Мурму после введения США пошлин на китайские товары, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, глава государства хотел «прощупать почву» для улучшения отношений между Пекином и Нью-Дели.

Председатель КНР Си Цзиньпин написал письмо своему индийскому коллеге Драупади Мурму, — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что письмо поспособствовало «оживлению» связей Китая и Индии. Однако Нью-Дели стал предпринимать шаги для взаимодействия с Пекином только в июне, когда возникли проблемы в его отношениях с Вашингтоном.

Ранее старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро заявил, что Индия может получить снижение пошлин на 25% в том случае, если откажется от приобретения российской нефти. Однако Нью-Дели не проявляет своей готовности в этом вопросе, что весьма озадачивает, признался он.

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в свою очередь заявил, что Индия не понимает позицию Вашингтона, который критикует Нью-Дели за покупку российской нефти. Он отметил, что прежде США сами призывали к этому для стабилизации мировых энергетических рынков.