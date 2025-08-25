Ученые впервые определили точный возраст Юпитера

Юпитер образовался спустя 1,8 млн лет после рождения Солнечной системы, сообщает RTVI со ссылкой на исследование ученых опубликованном в журнале Scientific Reports. Авторы работы под руководством Диего Туррини из Университета Нагои (Япония), считают, что на это указывают образование особых зерен-хондр в метеоритах.

Образование хондр совпало с интенсивным накоплением Юпитером газа протопланетной туманности для достижения его больших размеров. Поскольку данные указали нам, что пик образования хондр наблюдался через 1,8 млн лет после начала формирования Солнечной системы, это дало нам время, в которое родился Юпитер, — пояснил Туррини.

