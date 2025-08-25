Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 13:58

Ученые впервые определили точный возраст Юпитера

RTVI: Юпитер образовался спустя 1,8 млн лет после рождения Солнечной системы

Фото: Amy Simon/Nasa/Global Look Press

Юпитер образовался спустя 1,8 млн лет после рождения Солнечной системы, сообщает RTVI со ссылкой на исследование ученых опубликованном в журнале Scientific Reports. Авторы работы под руководством Диего Туррини из Университета Нагои (Япония), считают, что на это указывают образование особых зерен-хондр в метеоритах.

Образование хондр совпало с интенсивным накоплением Юпитером газа протопланетной туманности для достижения его больших размеров. Поскольку данные указали нам, что пик образования хондр наблюдался через 1,8 млн лет после начала формирования Солнечной системы, это дало нам время, в которое родился Юпитер, — пояснил Туррини.

Ранее астрономы опубликовали в соцсети X первые изображения, которые сделал крупнейший наземный телескоп в мире. В Чили ученые запечатлели яркие туманности с формированием звезд и скоплениями далеких галактик.

До этого астрофизики Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка сообщили об обнаружении в космосе необычных образований, которые они назвали «скоплениями душ». Исследователи зафиксировали повторяющиеся электромагнитные всплески, похожие на молнии.

