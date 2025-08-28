Раскрыта важная особенность перехваченного американского «Посейдона»

Перехваченный российским истребителем над Черным морем самолет ВМС США P-8A Poseidon был оснащен новейшим радарным комплексом, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Многофункциональная радиолокационная станция AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor предназначена для решения широкого круга задач.

Канал отметил, что информации по ней не так много, но известно, что это универсальная РЛС для поиска подводных лодок, надводных кораблей и разведки побережья. Авторы подчеркнули, что зона специальной военной операции стала полигоном для западных стран, которые испытывают современные системы в реальных боевых условиях. Новое оборудование позволяет собирать разведывательную информацию в непосредственной близости от границ России.

Многофункциональную РЛС AN/APS-154 разработала компания Raytheon. Она оснащена двухсторонним радаром с активной фазированной антенной решеткой, в который интегрирован индикатор движущихся целей MTI. Изделие позволяет обнаруживать, классифицировать и отслеживать цели на суше и на море одновременно.

