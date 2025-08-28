День знаний — 2025
Раскрыта важная особенность перехваченного американского «Посейдона»

«ВО»: перехваченный над Черным морем P-8A ВМС США оснащен новым радаром AAS

Фото: Zuma/ТАСС

Перехваченный российским истребителем над Черным морем самолет ВМС США P-8A Poseidon был оснащен новейшим радарным комплексом, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Многофункциональная радиолокационная станция AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor предназначена для решения широкого круга задач.

Канал отметил, что информации по ней не так много, но известно, что это универсальная РЛС для поиска подводных лодок, надводных кораблей и разведки побережья. Авторы подчеркнули, что зона специальной военной операции стала полигоном для западных стран, которые испытывают современные системы в реальных боевых условиях. Новое оборудование позволяет собирать разведывательную информацию в непосредственной близости от границ России.

Многофункциональную РЛС AN/APS-154 разработала компания Raytheon. Она оснащена двухсторонним радаром с активной фазированной антенной решеткой, в который интегрирован индикатор движущихся целей MTI. Изделие позволяет обнаруживать, классифицировать и отслеживать цели на суше и на море одновременно.

Ранее CNN со ссылкой на отчет ВВС США сообщал, что пилот американского истребителя F-35 перед крушением самолета почти час консультировался с техническими специалистами по телефону в поисках причины проблем с управлением. Инцидент произошел 28 января 2025 года на Аляске после взлета с авиабазы Эйлсон.

