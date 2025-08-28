Расследование показало неожиданную деталь крушения F-35 на Аляске CNN: пилот F-35 около часа советовался с техниками перед крушением на Аляске

Пилот американского истребителя F-35 перед крушением самолета почти час консультировался с техническими специалистами по телефону в поисках причины проблем с управлением, сообщает CNN со ссылкой на отчет ВВС США. Инцидент произошел 28 января 2025 года на Аляске после взлета с авиабазы Эйлсон.

Согласно данным расследования, лед заблокировал работу гидравлических линий носовой и основных стоек шасси. Это привело к их заклиниванию и сбоям в работе бортовых систем, которые начали ошибочно определять положение самолета как «на земле».

В течение 50 минут пилот поддерживал телефонную связь с пятью инженерами компании Lockheed Martin, пытаясь найти решение возникшей проблемы. Все предпринятые меры не увенчались успехом, и в конечном итоге истребитель стал полностью неуправляемым.

Как отмечается в отчете, летчик был вынужден принять решение о катапультировании только после исчерпания всех возможностей восстановления управления. Издание также напоминает, что ранее Илон Маск критиковал программу использования F-35, называя эти самолеты «дорогими и сложными универсалами».

Ранее сообщалось, что британский боевой самолет пятого поколения F-35B экстренно приземлился в гражданском аэропорту японского города Кагосима на острове Кюсю. По информации СМИ, взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была временно закрыта, что нарушило график полетов.