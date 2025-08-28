День знаний — 2025
28 августа 2025 в 19:05

Актер Пермяков рассказал, как пирамида МММ спасла его от голодной смерти

Сыгравший Леню Голубкова Пермяков рассказал, как выжил в 90-е благодаря «МММ»

Владимир Пермяков Владимир Пермяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Исполнитель роли Лени Голубкова в рекламных роликах компании «МММ» в 90-е Владимир Пермяков в беседе с NEWS.ru рассказал, как съемки фактически спасли его от голодной смерти. Артист уточнил, что тогда жил впроголодь, перебивался случайными заработками и покупал лишь самое необходимое.

Мне не до жиру было. Лишь бы за жилье платить — я снимал комнату в коммуналке. Жратву покупал, что подешевле — картошку, макароны. Жил в нищете, — признался он.

Собеседник напомнил, что 90-е годы были тяжелым временем для многих людей в России. Часто не хватало денег даже на поездку в метро, добавил Пермяков.

Если бы не МММ, не знаю, чем бы закончилось, может, с голоду бы помер. Часто не хватало даже на метро. 90-е были очень тяжелым временем, в том числе для артистов, — рассказал собеседник.

Ранее Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды, поделился воспоминаниями о необычной встрече с Дональдом Трампом. Актер познакомился с будущим президентом США во время его визита в Москву в декабре 1996 года.

На могиле основателя МММ Сергея Мавроди в день его 70-летия, 11 августа, не оказалось венков и пышных букетов. Однако на видео попала шахматная доска с фигурами, оставленная прямо на мемориале.

