Чебуреки из кабачка с сыром-косичкой и ветчиной! Невероятно вкусно! Эти нежные чебуреки с сочной начинкой станут любимым блюдом всей семьи! Лёгкое тесто на основе кабачка делает их полезными и низкокалорийными. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина без угрызений совести.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт.

Яйцо — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Мука — 100 г

Молоко 1,5% — 100 мл

Ветчина — 150 г

Сыр-косичка или копченый — 100 г

Укроп, петрушка — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Кабачок и одну луковицу натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, молоко, муку, измельченную зелень, соль и перец, перемешайте до консистенции густой сметаны. Для начинки натрите ветчину и сыр-косичку. На разогретую сковороду выливайте тесто тонким слоем, сразу выкладывайте начинку на одну половину и, как схватится тесто, накрывайте второй, прижмите края. Жарьте под крышкой с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной или свежими овощами.

