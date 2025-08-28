День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:00

Чебуреки из кабачка с сыром-косичкой и ветчиной! Невероятно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чебуреки из кабачка с сыром-косичкой и ветчиной! Невероятно вкусно! Эти нежные чебуреки с сочной начинкой станут любимым блюдом всей семьи! Лёгкое тесто на основе кабачка делает их полезными и низкокалорийными. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина без угрызений совести.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Мука — 100 г
  • Молоко 1,5% — 100 мл
  • Ветчина — 150 г
  • Сыр-косичка или копченый — 100 г
  • Укроп, петрушка — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок и одну луковицу натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, молоко, муку, измельченную зелень, соль и перец, перемешайте до консистенции густой сметаны. Для начинки натрите ветчину и сыр-косичку.
  2. На разогретую сковороду выливайте тесто тонким слоем, сразу выкладывайте начинку на одну половину и, как схватится тесто, накрывайте второй, прижмите края. Жарьте под крышкой с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной или свежими овощами.

Ранее мы готовили картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт.

кабачки
ветчина
сыр
чебуреки
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
