День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:00

Картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт! Невероятно сытный и ароматный тарт с нежным картофельным основанием, сочной куриной начинкой и полезным кабачком! Идеальное низкокалорийное блюдо для семейного ужина — вкусно, полезно и просто готовится.

Ингредиенты

  • Картофель — 800 г
  • Фарш куриный — 300 г
  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Перец болгарский — 1 шт
  • Помидор — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паста томатная — 2 ст. л.
  • Сыр — 40 г
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соль, перец, сахар, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде. Разомните в пюре без добавления молока и масла. Куриный фарш обжарьте на сковороде с растительным маслом до побеления, добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до мягкости. Добавьте нарезанный кубиками кабачок, болгарский перец и измельченный чеснок, готовьте 5–7 минут. Положите нарезанный кубиками помидор, томатную пасту, соль, перец, специи и щепотку сахара.
  2. Тушите под крышкой 5 минут. В форму для запекания выложите картофельное пюре, сформируя бортики. Равномерно распределите мясную начинку с овощами. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.

картошка
картофель
фарш
кабачки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В петербургском кафе кассир и ее муж избили посетителей
Звезде «шоу для взрослых» на ТНТ сделали предложение руки и сердца
Организовавшая восхождение Наговицыной фирма попала под прицел МВД Киргизии
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений конституции для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.