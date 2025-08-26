Картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт

Картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт! Невероятно сытный и ароматный тарт с нежным картофельным основанием, сочной куриной начинкой и полезным кабачком! Идеальное низкокалорийное блюдо для семейного ужина — вкусно, полезно и просто готовится.

Ингредиенты

Картофель — 800 г

Фарш куриный — 300 г

Кабачок — 1 шт. (средний)

Перец болгарский — 1 шт

Помидор — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Паста томатная — 2 ст. л.

Сыр — 40 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль, перец, сахар, специи — по вкусу

Приготовление

Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде. Разомните в пюре без добавления молока и масла. Куриный фарш обжарьте на сковороде с растительным маслом до побеления, добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до мягкости. Добавьте нарезанный кубиками кабачок, болгарский перец и измельченный чеснок, готовьте 5–7 минут. Положите нарезанный кубиками помидор, томатную пасту, соль, перец, специи и щепотку сахара. Тушите под крышкой 5 минут. В форму для запекания выложите картофельное пюре, сформируя бортики. Равномерно распределите мясную начинку с овощами. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

