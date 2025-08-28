День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:31

Сырные кабачки по-деревенски! Едим со сметаной или чесночным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти чипсы — гениальная альтернатива привычным снекам, которая покорит вас своим легким вкусом и аппетитным хрустом. Они идеально подходят для полезного перекуса, пивной закуски или даже в качестве необычного гарнира. Готовятся совершенно без масла, что делает их не только вкусными, но и удивительно легкими!

Для приготовления вам понадобится: один молодой кабачок, 100 граммов пармезана, один яичный белок, щепотка соли и перца, а также ваши любимые специи — орегано и паприка отлично подойдут.

Кабачок нарежьте максимально тонкими кружочками толщиной около одного миллиметра — для этого лучше использовать овощечистку или острый нож. Яичный белок слегка взбейте вилкой до легкой пены. Пармезан натрите на мелкой терке и смешайте с солью, перцем и специями. Каждый кружочек кабачка обмакните сначала в яичный белок, позволяя излишкам стечь, а затем обильно обваляйте в сырной смеси, слегка прижимая, чтобы сыр хорошо пристал. Разложите чипсы в один слой на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета и хрустящей текстуры. Готовность проверяйте после 15 минут — чипсы должны быть хрустящими и не мягкими. Дайте им немного остыть на противне — они станут еще хрустящее! Подавайте сразу же, пока чипсы теплые и ароматные. Это тот случай, когда полезное действительно очень вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
кулинария
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдове погибшего на СВО бойца пришлось дважды отпевать мужа
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.