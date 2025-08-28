Сырные кабачки по-деревенски! Едим со сметаной или чесночным соусом

Эти чипсы — гениальная альтернатива привычным снекам, которая покорит вас своим легким вкусом и аппетитным хрустом. Они идеально подходят для полезного перекуса, пивной закуски или даже в качестве необычного гарнира. Готовятся совершенно без масла, что делает их не только вкусными, но и удивительно легкими!

Для приготовления вам понадобится: один молодой кабачок, 100 граммов пармезана, один яичный белок, щепотка соли и перца, а также ваши любимые специи — орегано и паприка отлично подойдут.

Кабачок нарежьте максимально тонкими кружочками толщиной около одного миллиметра — для этого лучше использовать овощечистку или острый нож. Яичный белок слегка взбейте вилкой до легкой пены. Пармезан натрите на мелкой терке и смешайте с солью, перцем и специями. Каждый кружочек кабачка обмакните сначала в яичный белок, позволяя излишкам стечь, а затем обильно обваляйте в сырной смеси, слегка прижимая, чтобы сыр хорошо пристал. Разложите чипсы в один слой на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета и хрустящей текстуры. Готовность проверяйте после 15 минут — чипсы должны быть хрустящими и не мягкими. Дайте им немного остыть на противне — они станут еще хрустящее! Подавайте сразу же, пока чипсы теплые и ароматные. Это тот случай, когда полезное действительно очень вкусно!

