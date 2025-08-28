День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:59

Экс-директору Театра сатиры Агаеву грозит срок до 10 лет

Экс-директора Театра сатиры могут посадить на 10 лет за аферу на 20 млн рублей

Мамедали Агаев Мамедали Агаев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бывшему директору Театра сатиры Мамедали Агаеву грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, он задержан по подозрению в организации схемы хищения бюджетных средств Москвы на сумму свыше 20 млн рублей.

Фигурант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, он якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению, — рассказала Волк.

Преступная схема действовала несколько лет: Агаев получал 4% от кассовых сборов каждого спектакля на основе фиктивных отчетов. По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей, уточнили в МВД. Расследование продолжается для установления соучастников.

Ранее стало известно, что силовики этапируют в Москву врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Его задержали по делу о хищении 1 млрд рублей, которые были выделены на строительство оборонных сооружений.

