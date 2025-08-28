Мэр российского города опроверг фейк об его эвакуации Мэр Самары Носков опроверг фейк об эвакуации одного из районов города

Мэр Самары Иван Носков опроверг в своем Telegram-канале распространяющиеся сведения о якобы начале эвакуации в одном из районов города. Градоначальник сообщил, что ложные сообщения поступают в городские паблики и каналы от его имени, а распространяют их враги.

Данная информация не соответствует действительности. Это фейк, который распространяют враги, чтобы посеять панику, — написал Носков.

Мэр призвал жителей не поддаваться на провокации. Он подчеркнул, что доверять можно исключительно проверенной информации из официальных источников.

Ранее в социальных сетях появился фейковый ролик, где помощник президента России Владимир Мединский якобы заявляет о скором истечении 160-летнего срока аренды Аляски США. Фейк сопровождался утверждением, что этот вопрос обсуждался на встрече российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» рассказала, что мировая информационная среда перешла в качественно новую фазу, где даже бесплатно созданные фейки могут наносить колоссальный ущерб международным отношениям. По ее словам, современные технологии позволяют изготавливать такие материалы едва ли не «на коленке».