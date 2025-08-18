В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски

В социальных сетях появился фейковый ролик, где помощник президента России Владимир Мединский якобы заявляет о скором истечении 160-летнего срока аренды Аляски США. Фейк сопровождается утверждением, что этот вопрос обсуждался на встрече российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

При детальном анализе видео заметны признаки монтажа: неестественное движение губ Мединского и расхождение с датами. Ролик был опубликован 9 июня, тогда как российско-американские переговоры проходили позже, что полностью опровергает достоверность информации.

Ранее выяснилось, что распространяемый в Сети видеоролик, в котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов якобы выступает против проведения СВО, является фейком. В пресс-службе главы региона отметили, что клип был создан с помощью нейросетей.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» рассказала, что мировая информационная среда перешла в качественно новую фазу, где даже бесплатно созданные фейки могут наносить колоссальный ущерб международным отношениям. По ее словам, современные технологии позволяют изготавливать такие материалы едва ли не на коленке.