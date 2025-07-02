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02 июля 2025 в 19:10

В Липецкой области назвали фейком ролик с «критикующим» СВО Артамоновым

В Липецкой области опровергли информацию о высказываниях Артамонова против СВО

Игорь Артамонов Игорь Артамонов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Распространяемый в Сети видеоролик, в котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов якобы выступает против проведения СВО, является фейком, заявили в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что клип был создан с помощью нейросетей.

Фейковое видео губернатора Липецкой области Игоря Артамонова распространяется в мессенджерах. В нем сообщается, что якобы губернатор присоединился к комитету «Нет войне». Видео создано с помощью нейросетей и не является официальным заявлением, — говорится в сообщении.

Ранее президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Владимир Табак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что единственный надежный способ «снять лапшу с ушей» и не вестись на фейки является фактчекинг — перепроверка информации. Он также посоветовал определить для себя ряд источников, которым можно доверять.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» заявила, что мировая информационная среда перешла в качественно новую фазу, где даже бесплатно созданные фейки могут наносить колоссальный ущерб международным отношениям. По ее словам, современные технологии позволяют изготавливать такие материалы едва ли не на коленке.

Липецкая область
Игорь Артамонов
СВО
фейки
нейросети
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