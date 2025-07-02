В Липецкой области назвали фейком ролик с «критикующим» СВО Артамоновым В Липецкой области опровергли информацию о высказываниях Артамонова против СВО

Распространяемый в Сети видеоролик, в котором губернатор Липецкой области Игорь Артамонов якобы выступает против проведения СВО, является фейком, заявили в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что клип был создан с помощью нейросетей.

Фейковое видео губернатора Липецкой области Игоря Артамонова распространяется в мессенджерах. В нем сообщается, что якобы губернатор присоединился к комитету «Нет войне». Видео создано с помощью нейросетей и не является официальным заявлением, — говорится в сообщении.

Ранее президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Владимир Табак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил, что единственный надежный способ «снять лапшу с ушей» и не вестись на фейки является фактчекинг — перепроверка информации. Он также посоветовал определить для себя ряд источников, которым можно доверять.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» заявила, что мировая информационная среда перешла в качественно новую фазу, где даже бесплатно созданные фейки могут наносить колоссальный ущерб международным отношениям. По ее словам, современные технологии позволяют изготавливать такие материалы едва ли не на коленке.