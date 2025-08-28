Закрываю самые необычные кабачки с пикантным ореховым соусом

Кабачки с ореховым соусом на зиму — это изысканная заготовка в традициях грузинской кухни. Нежные кабачки в сочетании с насыщенным ореховым соусом создают гармонию вкусов и текстур. Это необычное блюдо станет настоящей жемчужиной среди зимних заготовок.

Питательный ореховый соус на основе грецких орехов с чесноком и пряностями идеально дополняет нейтральный вкус кабачков. Такая закуска с орехами прекрасно хранится и раскрывает свой вкус со временем.

Для приготовления требуется: 2 кг молодых кабачков, 300 г очищенных грецких орехов, 4 зубчика чеснока, 50 г свежей кинзы, 1 ст. л. винного уксуса, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. острой паприки, 100 мл растительного масла, соль по вкусу.

Кабачки нарезают кружками толщиной 1 см, обжаривают с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса орехи, чеснок и зелень измельчают в блендере, добавляют специи, уксус и масло, взбивают до однородности. Обжаренные кабачки слоями укладывают в стерильные банки, перемазывая каждый слой ореховой пастой. Банки стерилизуют 20–25 минут и герметично укупоривают.

Эта ароматная закуска в виде кабачков с ореховым соусом подарит вкус лета в зимние дни. Приятного аппетита!

