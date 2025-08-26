День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 23:32

Хрустим батоном с невероятной икрой из баклажанов с орехами! Готовим вместе

Икра из баклажанов с орехами Икра из баклажанов с орехами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта баклажанная икра по-грузински не просто закуска, а настоящий вкус солнца и Кавказа. Ее аппетитный аромат и насыщенный вкус с ореховыми нотками никого не оставят равнодушным. Это проверенный рецепт на зиму, который позволяет сохранить кусочек лета в банке.

Секрет уникального вкуса кроется в традиционных грузинских специях и грецких орехах. Именно они придают блюду ту самую пикантность и насыщенность. Такую икру из баклажанов с орехами можно подавать как холодную закуску к мясу или как самостоятельное блюдо с хлебом.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 3 кг баклажанов, 1 кг сладкого перца, 1 кг помидоров, 0,5 кг репчатого лука, 2 большие головки чеснока, 300 г ядер грецких орехов, 1 пучок кинзы, 1 стручок острого перца, 200 мл растительного масла, 100 мл уксуса (9%), соль и молотый кориандр по вкусу.

Баклажаны запекают в духовке до мягкости, очищают от кожицы и мелко рубят. Остальные овощи также измельчают. Лук обжаривают на масле, добавляют перец, позже — томаты. В эту массу выкладывают баклажаны, тушат все вместе около 30 минут. В самом конце добавляют толченые грецкие орехи, чеснок, мелко нарезанную зелень, уксус и специи. Прогревают еще 5–7 минут и сразу раскладывают по стерильным банкам. Закатывают на зиму под железные крышки.

Эта вкуснейшая закуска станет королевой любого стола. Готовьте с любовью и наслаждайтесь вкусом Грузии холодными вечерами!

икра
баклажаны
орехи
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Встают в позу»: Трамп высказался о нелегитимности Зеленского
Дочь Борисовой увеличила попу и грудь. Кто еще из звезд рано делал пластику
В Госдуме предрекли очередное подорожание бензина
27 августа — Михей Тиховей: к чему кричат утки и восходит красное солнце
В Дагестане произошло сильное землетрясение
Груши в пряном сиропе с апельсином
Трамп заявил о планах вернуть древнюю карательную практику в США
«Взрыв и пожар»: беспилотник ВСУ рухнул на жилой дом в Ростове-на-Дону
Трамп понадеялся на «очень быстрое» урегулирование двух важных вопросов
Павел Абрамов ушел с поста замглавы Росмолодежи
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 августа 2025 года
Груши карамельные с бальзамиком и розмарином
Чудо-ракета «Циркон» уничтожила базу наемников ВСУ. Она круче «Орешника»?
Готовлю чатни из яблок! Идеальный соус к мясу и сырам
SHOT сообщил, что в центре Ростова-на-Дону начался пожар из-за атаки БПЛА
Трамп обвинил Зеленского в затягивании мирного урегулирования конфликта
ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Хрустим батоном с невероятной икрой из баклажанов с орехами! Готовим вместе
Хреновина «Драгунская» с кислым яблоком — пикантно!
Готовлю аджику из тыквы и моркови! Витаминная бомба на зиму
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.