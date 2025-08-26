Хрустим батоном с невероятной икрой из баклажанов с орехами! Готовим вместе

Эта баклажанная икра по-грузински не просто закуска, а настоящий вкус солнца и Кавказа. Ее аппетитный аромат и насыщенный вкус с ореховыми нотками никого не оставят равнодушным. Это проверенный рецепт на зиму, который позволяет сохранить кусочек лета в банке.

Секрет уникального вкуса кроется в традиционных грузинских специях и грецких орехах. Именно они придают блюду ту самую пикантность и насыщенность. Такую икру из баклажанов с орехами можно подавать как холодную закуску к мясу или как самостоятельное блюдо с хлебом.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 3 кг баклажанов, 1 кг сладкого перца, 1 кг помидоров, 0,5 кг репчатого лука, 2 большие головки чеснока, 300 г ядер грецких орехов, 1 пучок кинзы, 1 стручок острого перца, 200 мл растительного масла, 100 мл уксуса (9%), соль и молотый кориандр по вкусу.

Баклажаны запекают в духовке до мягкости, очищают от кожицы и мелко рубят. Остальные овощи также измельчают. Лук обжаривают на масле, добавляют перец, позже — томаты. В эту массу выкладывают баклажаны, тушат все вместе около 30 минут. В самом конце добавляют толченые грецкие орехи, чеснок, мелко нарезанную зелень, уксус и специи. Прогревают еще 5–7 минут и сразу раскладывают по стерильным банкам. Закатывают на зиму под железные крышки.

Эта вкуснейшая закуска станет королевой любого стола. Готовьте с любовью и наслаждайтесь вкусом Грузии холодными вечерами!