Свекольная икра по-корейски! Простая закуска — идеально на хлебушек или к мясу!

Этот рецепт свекольной икры по-корейски — находка для любителей ярких и полезных закусок. В нем удачно сочетается сладость свеклы, легкая кислинка помидора и пикантная острота жгучего перца. Это блюдо я готовлю постоянно, потому что оно невероятно простое, а результат всегда восхищает. Икра получается ароматной, сочной и идеально подходит как в качестве гарнира, так и в виде самостоятельной закуски с хлебом. Это отличный способ разнообразить меню и добавить в него больше овощей.

Для приготовления вам понадобится: одна крупная свекла, один спелый помидор, два сладких перца, один небольшой красный жгучий перчик, три-четыре зубчика чеснока, одна луковица, две столовые ложки растительного масла и соевый соус по вашему вкусу. Сначала нарежьте лук кубиком, а сладкий перец и помидор — мелкими кусочками. Свеклу очистите и натрите на средней терке. В кастрюлю с толстым дном или в казан налейте масло, разогрейте его и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте нарезанный жгучий перец для аромата, а затем следом отправьте сладкий перец и помидоры. Тушите пару минут, после чего выложите к овощам натертую свеклу. Тщательно все перемешайте, убавьте огонь до минимума и тушите под крышкой около 30 минут, изредка помешивая. В самом конце приготовления добавьте пропущенный через пресс чеснок и заправьте соевым соусом. Еще раз хорошо перемешайте, дайте настояться под крышкой — и ваша пикантная икра готова!

