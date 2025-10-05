Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 11:04

Свекольная икра по-корейски! Простая закуска — идеально на хлебушек или к мясу!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт свекольной икры по-корейски — находка для любителей ярких и полезных закусок. В нем удачно сочетается сладость свеклы, легкая кислинка помидора и пикантная острота жгучего перца. Это блюдо я готовлю постоянно, потому что оно невероятно простое, а результат всегда восхищает. Икра получается ароматной, сочной и идеально подходит как в качестве гарнира, так и в виде самостоятельной закуски с хлебом. Это отличный способ разнообразить меню и добавить в него больше овощей.

Для приготовления вам понадобится: одна крупная свекла, один спелый помидор, два сладких перца, один небольшой красный жгучий перчик, три-четыре зубчика чеснока, одна луковица, две столовые ложки растительного масла и соевый соус по вашему вкусу. Сначала нарежьте лук кубиком, а сладкий перец и помидор — мелкими кусочками. Свеклу очистите и натрите на средней терке. В кастрюлю с толстым дном или в казан налейте масло, разогрейте его и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте нарезанный жгучий перец для аромата, а затем следом отправьте сладкий перец и помидоры. Тушите пару минут, после чего выложите к овощам натертую свеклу. Тщательно все перемешайте, убавьте огонь до минимума и тушите под крышкой около 30 минут, изредка помешивая. В самом конце приготовления добавьте пропущенный через пресс чеснок и заправьте соевым соусом. Еще раз хорошо перемешайте, дайте настояться под крышкой — и ваша пикантная икра готова!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество
Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Салат «Карнавал» — простой хит: суперское сочетание крабовых палочек и свеклы
Общество
Салат «Карнавал» — простой хит: суперское сочетание крабовых палочек и свеклы
Жесткий ответ РФ за Крым и Москву, вечеринка под дронами: что будет дальше
Россия
Жесткий ответ РФ за Крым и Москву, вечеринка под дронами: что будет дальше
Ачма: тот самый сырный завтрак из Грузии. Выглядит сложно, а на деле — проще некуда!
Общество
Ачма: тот самый сырный завтрак из Грузии. Выглядит сложно, а на деле — проще некуда!
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
Семья и жизнь
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
свекла
икра
рецепты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вероятно, что накрыто»: военэксперт об уничтоженных объектах ВСУ во Львове
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.