Семья обожает печеньки-улитки с орехами! Готовить просто и состав не химозный, как в магазинных

Семья обожает печеньки-улитки с грецкими орехами! Готовить просто и состав не химозный, как в магазинных. Хрустящее тесто и сочная ореховая начинка никого не оставят равнодушным. Всего несколько простых ингредиентов — и вы получите настоящее кулинарное наслаждение!

Ингредиенты для теста

  • Сливочное масло — 35 г
  • Сметана — 100 г
  • Соль — 1/3 ч. ложки
  • Мука — 170 г

Для начинки

  • Грецкие орехи — 100 г
  • Сахар — 150 г
  • Сливочное масло — 40 г

Приготовление

  1. Грецкие орехи измельчить ножом или в блендере до средней крошки. Обжарить на сухой сковороде на сильном огне, постоянно помешивая, до появления насыщенного аромата и легкого потемнения. Добавить сахар и растопленное сливочное масло, тщательно перемешать и остудить начинку до комнатной температуры. Для теста смешать сметану с растопленным сливочным маслом и солью.
  2. Постепенно добавляя просеянную муку, замесить мягкое эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Накрыть тесто полотенцем и дать отдохнуть 10 минут. Раскатать тесто в пласт толщиной 3–4 мм в форме квадрата, разрезать на 6 равных частей. На каждую часть выложить ореховую начинку, равномерно распределить и аккуратно свернуть в плотные рулетики. Разрезать их. Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

