Людям до 25 знать обязательно: ликбез от врача, как не заболеть хламидиозом

Хламидиоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Chlamydia trachomatis, одно из наиболее распространенных, передающихся половым путем. Особенно подвержены риску заражения молодые люди до 25 лет. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Наталья Турская объяснила в интервью NEWS.ru, как не подцепить недуг и чем опасна хламидия, если ее не уничтожить.

Кто чаще всего болеет хламидиозом

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно хламидиозом заражаются десятки миллионов людей. В группе риска — молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, а также люди с большим количеством половых партнеров, не использующие презервативы, и те, кто уже имеет другие заболевания, например гонорею или ВПЧ-инфекцию. Кроме того, новорожденные могут заразиться хламидиозом от матери.

Особенности хламидиоза и главные симптомы

Особенность возбудителя заключается в его внутриклеточном существовании: бактерия способна проникать в клетки слизистых оболочек и размножаться в них, оставаясь незаметной для иммунной системы. Именно поэтому заболевание часто протекает скрыто, без выраженных симптомов, что создает риск поздней диагностики и осложнений.

Хламидиоз может проявляться по-разному в зависимости от пола, возраста и общего состояния организма. К примеру, у женщин чаще встречаются слизистые или гнойные выделения из половых путей, неприятные ощущения внизу живота, болезненность при мочеиспускании и межменструальные кровотечения. При этом почти у половины инфицированных женщин заболевание протекает бессимптомно.

У мужчин основные признаки хламидиоза заключаются в выделениях из уретры, жжении при мочеиспускании, дискомфорте в области мошонки или яичек. Иногда отмечаются боли в пояснице или ощущение тяжести. Вместе с тем у обоих полов возможны покраснение и воспаление глаз (хламидийный конъюнктивит), боли в суставах и общее недомогание.

Из-за стертых проявлений человек может не знать о заболевании. Это чревато заражением половых партнеров и осложнениями.

Чем опасен хламидиоз

Хламидиоз не следует недооценивать: при отсутствии терапии он может привести к серьезным последствиям. Если говорить о женщинах: воспалительные заболевания органов малого таза, спайки в маточных трубах, бесплодие, повышенный риск внематочной беременности, осложнения при вынашивании плода (выкидыш, преждевременные роды). У мужчин — хронический уретрит, простатит, эпидидимит (воспаление придатка яичка), снижение фертильности.

Также у обоих полов возможны следующие осложнения: реактивный артрит, хронические воспалительные процессы, повышенный риск заражения ВИЧ. У новорожденных могут быть пневмония, конъюнктивит и задержка развития.

Как избежать заражения хламидией

Профилактика хламидиоза — это комплекс мер, направленных на предотвращение заражения и раннее выявление инфекции. В первую очередь речь идет о барьерной контрацепции: использование презервативов остается наиболее эффективным методом защиты от большинства ИППП, включая хламидиоз.

Механизм действия основан на создании физического барьера между слизистыми оболочками партнеров, что предотвращает прямой контакт с биологическими жидкостями, содержащими возбудитель инфекции. При правильном применении презервативы снижают риск передачи хламидии более чем на 90%. Необходимо применять презерватив при каждом половом контакте — вагинальном, анальном и оральном. Неправильное использование, позднее надевание или повреждение барьерного средства значительно снижает уровень защиты. Дополнительным фактором риска является использование масляных лубрикантов, которые могут разрушать латекс, и повторное применение одного и того же изделия.

Поскольку заболевание может протекать бессимптомно, людям из группы риска рекомендуется проходить профилактическое тестирование хотя бы раз в год. Это особенно актуально для женщин до 25 лет.

Еще один немаловажный фактор в борьбе с ИППП — просвещение и информированность. Знание о путях передачи и последствиях хламидиоза играет важную роль в профилактике. Образовательные программы для подростков и молодых взрослых помогают формировать ответственное отношение к здоровью.

Для беременных женщин крайне важно проходить проверку на хламидиоз в период планирования и во время беременности. Этот скрининг позволяет предотвратить осложнения у еще не родившегося малыша.

Конечно, нельзя забывать о здоровом образе жизни, который, в частности, включает сбалансированное питание, достаточный сон не менее восьми часов в сутки и отказ от вредных привычек. Самолечение недопустимо — это тоже является ключевым аспектом здорового образа жизни. Неконтролируемый прием антибиотиков может привести к формированию устойчивых форм хламидий и затруднить последующее лечение.

Можно ли вылечить хламидиоз народными средствами

Вопреки распространенному мнению, ромашка, календула и другие растения могут слегка уменьшить воспаление или снять дискомфорт, но не уничтожают Chlamydia trachomatis. Инфекция остается в организме и продолжает развиваться. При этом некоторые женщины используют настойку йода, марганцовку или даже уксус. Такие агрессивные средства раздражают слизистую, вызывают ожоги и микротрещины, облегчая бактериям проникновение в ткани.

Можно ли уничтожить хламидию на 100%

Если врач диагностировал хламидиоз, важно понимать: заболевание поддается лечению, но требует дисциплины и ответственности. Нужно строго соблюдать назначение врача — лечение проводится антибиотиками, курс которых необходимо пройти полностью, даже при исчезновении симптомов. Избегайте половых контактов до окончания лечения, чтобы предотвратить повторное заражение партнеров.

Рекомендуется избегать алкоголя, чрезмерных физических нагрузок и стрессов во время лечения, так как они ослабляют иммунитет. После завершения курса необходимо пройти повторный анализ, чтобы убедиться в полном излечении.

