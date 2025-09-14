В опасности все, кто моложе 35 лет: как избежать аппендицита. Советы врача

Аппендицит — острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки, органа длиной всего несколько сантиметров. Недуг чаще встречается у подростков и у людей моложе 35 лет. В интервью NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен рассказала, чем опасно воспаление аппендикса при несвоевременной операции и правда ли, что приступ провоцируют семечки.

Симптомы аппендицита

Сначала человек жалуется на сильные боли в животе, которые могут локализоваться в области пупка или выше. Через несколько часов боль усиливается при движении, кашле и глубоком вдохе. К другим характерным признакам аппендицита относятся тошнота и рвота, потеря аппетита, повышение температуры тела до 37,5 градусов и учащенный пульс. У детей, пожилых людей и беременных женщин признаки нередко смазаны, что затрудняет диагностику.

Кто в группе риска

Чаще всего заболевание встречается у подростков и людей до 35 лет, беременных женщин, людей, склонных к запорам и употребляющих мало клетчатки, а также пациентов с хроническими инфекциями желудочно-кишечного тракта. При этом, если у человека в семье уже были диагностированы случаи аппендицита, это может повлиять на вероятность развития заболевания.

Аппендикс — часть лимфоидной системы кишечника, поэтому если у родителей есть склонность к активным воспалительным реакциям в этой зоне, дети могут унаследовать схожие особенности иммунного ответа. Это еще одна важная причина ежегодно проходить профилактические обследования у специалистов, включая диспансеризацию.

Чем опасен аппендицит

Главная опасность аппендицита — быстрое развитие осложнений. Если воспаление не устранить вовремя, через сутки или двое может произойти разрыв с выходом гноя в брюшную полость, что приводит к перитониту, образованию абсцессов и спаек, а также сепсису.

У детей воспаление часто прогрессирует в течение 12 часов и может привести к разрыву аппендикса. Если ребенок жалуется на боль в животе, которая не проходит в течение нескольких часов, особенно в сочетании с тошнотой, температурой и слабостью, нужно немедленно обратиться к врачу, лучше — вызвать скорую медицинскую помощь и госпитализироваться.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Следующий момент — аппендицит у пожилых людей может раздражать мочевой пузырь или мочеточник, что провоцирует частые позывы, дискомфорт и легкую резь. Эти неприятные ощущения часто вводят в заблуждение, напоминая цистит. При этом боль может усиливаться при глубоком вдохе, кашле или чихании.

Как предотвратить аппендицит

Полностью исключить риск развития аппендицита нельзя, но можно попытаться его предотвратить. Для этого необходимо включить в рацион достаточное количество клетчатки, употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, которые способствуют нормальной работе кишечника и предотвращают застой каловых масс. Эпидемиологические исследования показывают, что у людей, потребляющих более 25–30 граммов клетчатки в день, риск аппендицита снижается примерно на 40–50%.

Йогурт, кефир, квашеная капуста содержат живые микроорганизмы, которые способствуют поддержанию нормальной микробиоты кишечника. Здоровая микрофлора не только улучшает переваривание пищи, но и снижает воспалительные процессы, потенциально уменьшая риск аппендицита. Вместе с тем, согласно данным исследований, избыточное потребление фастфуда, сладостей и жирной пищи может замедлять работу кишечника и изменить состав микробиоты.

Нельзя забывать и о питьевом режиме, поскольку недостаток жидкости усиливает склонность к запору. Это увеличивает риск образования каловых камней, которые могут закупорить просвет аппендикса и спровоцировать воспаление. Регулярное потребление воды помогает калу оставаться мягким и легко продвигаться по кишечнику.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хронический дефицит сна повышает уровень провоспалительных цитокинов. Эти вещества усиливают воспалительные процессы в организме, включая кишечник, что потенциально может повысить риск обструкции и воспаления аппендикса. Кроме того, нарушение режима сна изменяет баланс кишечных бактерий, что может замедлять пищеварение и способствовать запорам.

Правда ли, что аппендицит развивается из-за семечек

Семечки не вызывают аппендицит. Они слишком малы и успевают перевариться, прежде чем достичь аппендикса, но это не значит, что можно съесть целую пачку. Чрезмерное употребление семечек может привести к вздутию живота, тошноте, жидкому стулу или запору.

Важно своевременно обращаться к специалисту за помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением. Необходимо ввести здоровый образ жизни, заниматься умеренной физической активностью и спать не менее восьми часов в сутки.

Если диагноз уже подтвержден, единственный метод лечения — хирургическое удаление аппендикса. Современные операции чаще проводят лапароскопически, через небольшие проколы, что снижает травматичность и ускоряет восстановление. После удаления аппендикса пациенту рекомендуют щадящую диету, ограничение физических нагрузок на несколько недель и контрольное наблюдение у хирурга.

