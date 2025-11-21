Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 17:40

Врач назвала неочевидную причину вздутия живота

Врач Волгина: вздутие живота может быть признаком аппендицита

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вздутие живота может быть симптомом аппендицита, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Она посоветовала обращать внимание на интенсивность состояния.

К сожалению, иногда вздутие живота может быть симптомом хирургической патологии — панкреонекроза, аппендицита. Как правило, присутствует интенсивная боль в животе, лихорадка и ухудшение общего самочувствия вплоть до помутнения сознания, — рассказала Волгина.

Врач подчеркнула, что похожие симптомы пациенты могут испытывать при хроническом панкреатите, отравлении или инфекционных заболеваниях. Она призвала в таких случаях обращаться за медицинской помощью.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен рассказала, что чрезмерное употребление семечек не вызывает аппендицит. По ее словам, семечки слишком малы и успевают перевариться, прежде чем достичь аппендикса.

