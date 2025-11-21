Врач назвала неочевидную причину вздутия живота Врач Волгина: вздутие живота может быть признаком аппендицита

Вздутие живота может быть симптомом аппендицита, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Она посоветовала обращать внимание на интенсивность состояния.

К сожалению, иногда вздутие живота может быть симптомом хирургической патологии — панкреонекроза, аппендицита. Как правило, присутствует интенсивная боль в животе, лихорадка и ухудшение общего самочувствия вплоть до помутнения сознания, — рассказала Волгина.

Врач подчеркнула, что похожие симптомы пациенты могут испытывать при хроническом панкреатите, отравлении или инфекционных заболеваниях. Она призвала в таких случаях обращаться за медицинской помощью.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен рассказала, что чрезмерное употребление семечек не вызывает аппендицит. По ее словам, семечки слишком малы и успевают перевариться, прежде чем достичь аппендикса.