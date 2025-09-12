Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 06:20

Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците

Врач Сластен: чрезмерное употребление семечек не вызывает аппендицит

Чрезмерное употребление семечек не вызывает аппендицит, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юрия Сластен. По ее словам, семечки слишком малы и успевают перевариться, прежде чем достичь аппендикса.

Относительно семечек: они не вызывают аппендицит. Семечки слишком малы и успевают перевариться, прежде чем достичь его. Но это не значит, что можно «спокойно» съесть целую пачку — 100г. Чрезмерное употребление семечек может привести к вздутию живота, тошноте, жидкому стулу или запору. Нельзя забывать и о питьевом режиме, поскольку недостаток жидкости усиливает склонность к запору, — добавила Сластен.

Медик отметила, что запор повышает риск образования каловых камней (копролитов), которые могут закупорить просвет аппендикса и спровоцировать воспаление. Регулярное потребление воды помогает калу оставаться мягким и легко продвигаться по кишечнику, подытожила врач.

Ранее терапевт Сергей Исковских заявил, что боль в области пупка может указывать на множество состояний, от легких расстройств до серьезных патологий. По его словам, дискомфорт чаще всего связан с проблемами пищеварительной системы.

