Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците

Чрезмерное употребление семечек не вызывает аппендицит, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юрия Сластен. По ее словам, семечки слишком малы и успевают перевариться, прежде чем достичь аппендикса.

Относительно семечек: они не вызывают аппендицит. Семечки слишком малы и успевают перевариться, прежде чем достичь его. Но это не значит, что можно «спокойно» съесть целую пачку — 100г. Чрезмерное употребление семечек может привести к вздутию живота, тошноте, жидкому стулу или запору. Нельзя забывать и о питьевом режиме, поскольку недостаток жидкости усиливает склонность к запору, — добавила Сластен.

Медик отметила, что запор повышает риск образования каловых камней (копролитов), которые могут закупорить просвет аппендикса и спровоцировать воспаление. Регулярное потребление воды помогает калу оставаться мягким и легко продвигаться по кишечнику, подытожила врач.

