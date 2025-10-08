Куриный пирог из слоеного теста: вкуснейший рецепт на скорую руку. Этот великолепный пирог станет настоящей звездой вашего стола! Нежное слоеное тесто с хрустящей золотистой корочкой скрывает сочную куриную начинку и ароматную сырную сердцевину. Идеальное сочетание текстур и вкусов сделает этот пирог любимым блюдом для семейного ужина или приема гостей.
Ингредиенты
- Тесто слоеное — 400 г
- Фарш куриный — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Соус соевый — 1 ст. л.
- Сыр моцарелла — 100 г
- Желток яичный — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Сделайте диагональные надрезы на тесте с двух противоположных сторон, оставив центральную часть нетронутой. Для приготовления начинки смешайте куриный фарш с мелко нарезанным луком, добавьте яйцо, сметану, соевый соус, соль и перец по вкусу. На центральную часть теста выложите подготовленную мясную начинку, сверху равномерно распределите натертую моцареллу.
- Аккуратно переплетите надрезанные полоски теста над начинкой, формируя красивый узор «коса». Смажьте поверхность пирога взбитым желтком и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45-50 минут до образования румяной золотистой корочки.
