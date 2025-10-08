Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:30

Куриный пирог из слоеного теста: вкуснейший рецепт на скорую руку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриный пирог из слоеного теста: вкуснейший рецепт на скорую руку. Этот великолепный пирог станет настоящей звездой вашего стола! Нежное слоеное тесто с хрустящей золотистой корочкой скрывает сочную куриную начинку и ароматную сырную сердцевину. Идеальное сочетание текстур и вкусов сделает этот пирог любимым блюдом для семейного ужина или приема гостей.

Ингредиенты

  • Тесто слоеное — 400 г
  • Фарш куриный — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соус соевый — 1 ст. л.
  • Сыр моцарелла — 100 г
  • Желток яичный — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Сделайте диагональные надрезы на тесте с двух противоположных сторон, оставив центральную часть нетронутой. Для приготовления начинки смешайте куриный фарш с мелко нарезанным луком, добавьте яйцо, сметану, соевый соус, соль и перец по вкусу. На центральную часть теста выложите подготовленную мясную начинку, сверху равномерно распределите натертую моцареллу.
  2. Аккуратно переплетите надрезанные полоски теста над начинкой, формируя красивый узор «коса». Смажьте поверхность пирога взбитым желтком и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45-50 минут до образования румяной золотистой корочки.

Ранее мы готовили киш лорен — простой французский пирог. Классика с сырно-ветчинной начинкой.

тесто
курица
сыр
пироги
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
