Куриный пирог из слоеного теста: вкуснейший рецепт на скорую руку. Этот великолепный пирог станет настоящей звездой вашего стола! Нежное слоеное тесто с хрустящей золотистой корочкой скрывает сочную куриную начинку и ароматную сырную сердцевину. Идеальное сочетание текстур и вкусов сделает этот пирог любимым блюдом для семейного ужина или приема гостей.

Ингредиенты

Тесто слоеное — 400 г

Фарш куриный — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Соус соевый — 1 ст. л.

Сыр моцарелла — 100 г

Желток яичный — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Сделайте диагональные надрезы на тесте с двух противоположных сторон, оставив центральную часть нетронутой. Для приготовления начинки смешайте куриный фарш с мелко нарезанным луком, добавьте яйцо, сметану, соевый соус, соль и перец по вкусу. На центральную часть теста выложите подготовленную мясную начинку, сверху равномерно распределите натертую моцареллу. Аккуратно переплетите надрезанные полоски теста над начинкой, формируя красивый узор «коса». Смажьте поверхность пирога взбитым желтком и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45-50 минут до образования румяной золотистой корочки.

