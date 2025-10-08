В Госдуме отреагировали на идею ЕК следить за перевозками нефти России

В Госдуме отреагировали на идею ЕК следить за перевозками нефти России Депутат Колесник: слежение за танкерами грозит эскалацией на Балтийском море

Идея главы Еврокомиссии Фон дер Ляйен следить «стеной дронов» за перевозками российской нефти может привести к эскалации на Балтийском море, заявил ОТР депутат Госдумы Андрей Колесник. Он назвал это предложение несусветной глупостью.

Может произойти боестолкновение с конвойными судами, которые будут сопровождать эти танкеры. Кстати, это может перерасти в полноценную войну на воде Балтийского моря, так что глупость несусветная, так еще и опасная, — высказался Колесник.

Он отметил, что, даже несмотря на «слежку» ЕК, ряд стран продолжат закупать у России нефть. По его мнению, подобными угрозами фон дер Ляйен просто хочет отвлечь общество от реальных проблем, из-за которых ее хотят убрать с поста.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высмеял инициативу фон дер Ляйен относительно создания «стены дронов». Основным предметом критики со стороны Макрона и других руководителей стало потенциальное формирование иллюзии абсолютной безопасности.