Не просто булка с сосиской, а взрыв вкуса! Готовим хот-дог с сырной кукурузой! Нежная сосиска, хрустящий лук, сладкая кукуруза и тягучий сыр создают идеальную комбинацию. Простое уличное блюдо превращается в сытный и невероятно аппетитный шедевр.

Ингредиенты

Булки для хот-догов — 2 шт.

Сосиски — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт. (100 г)

Кукуруза консервированная — 100 г

Сыр твердый — 50 г

Сыр плавленый — 50 г

Майонез — 2 ст. л.

Кетчуп — 1 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета, затем смешайте с майонезом, кетчупом и горчицей. Сосиски обжарьте на сковороде до румяной корочки. На разогретую сковороду выложите кукурузу, добавьте оба вида натертого сыра и прогрейте до плавления. Булки слегка подогрейте, смажьте приготовленным соусом, выложите горячую сосиску и сверху покройте сырно-кукурузной смесью.

