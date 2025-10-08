Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:00

Не просто булка с сосиской, а взрыв вкуса! Готовим хот-дог с сырной кукурузой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не просто булка с сосиской, а взрыв вкуса! Готовим хот-дог с сырной кукурузой! Нежная сосиска, хрустящий лук, сладкая кукуруза и тягучий сыр создают идеальную комбинацию. Простое уличное блюдо превращается в сытный и невероятно аппетитный шедевр.

Ингредиенты

  • Булки для хот-догов — 2 шт.
  • Сосиски — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт. (100 г)
  • Кукуруза консервированная — 100 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Сыр плавленый — 50 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Кетчуп — 1 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета, затем смешайте с майонезом, кетчупом и горчицей. Сосиски обжарьте на сковороде до румяной корочки. На разогретую сковороду выложите кукурузу, добавьте оба вида натертого сыра и прогрейте до плавления.
  2. Булки слегка подогрейте, смажьте приготовленным соусом, выложите горячую сосиску и сверху покройте сырно-кукурузной смесью.

Ранее мы готовили куриные наггетсы с сыром внутри. Нежные куриные котлетки в панировочных сухарях.

