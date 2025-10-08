Не просто булка с сосиской, а взрыв вкуса! Готовим хот-дог с сырной кукурузой! Нежная сосиска, хрустящий лук, сладкая кукуруза и тягучий сыр создают идеальную комбинацию. Простое уличное блюдо превращается в сытный и невероятно аппетитный шедевр.
Ингредиенты
- Булки для хот-догов — 2 шт.
- Сосиски — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт. (100 г)
- Кукуруза консервированная — 100 г
- Сыр твердый — 50 г
- Сыр плавленый — 50 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Кетчуп — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета, затем смешайте с майонезом, кетчупом и горчицей. Сосиски обжарьте на сковороде до румяной корочки. На разогретую сковороду выложите кукурузу, добавьте оба вида натертого сыра и прогрейте до плавления.
- Булки слегка подогрейте, смажьте приготовленным соусом, выложите горячую сосиску и сверху покройте сырно-кукурузной смесью.
