Куриные отбивные в луково-чесночном кляре: 3 простых ингредиента создают хрустящий шедевр. Секрет их сочности и аромата — в особом кляре на основе тертого лука и душистого чеснока, который создает идеальную хрустящую корочку и сохраняет всю нежность куриного филе внутри. Простое в приготовлении блюдо, которое гарантированно соберет восторженные отзывы за семейным ужином.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Яйца — 2 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Мука — 3 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Куриное филе нарежьте на порционные куски поперек волокон, слегка отбейте через пищевую пленку и приправьте солью с перцем. Для приготовления ароматного кляра натрите лук на мелкой терке или измельчите в блендере, добавьте пропущенный через пресс чеснок, яйца, майонез, муку и щепотку соли. Тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Каждый кусочек курицы полностью обмакните в луково-чесночный кляр и выложите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до появления золотистой хрустящей корочки.

