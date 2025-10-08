Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 07:00

Куриные отбивные в луково-чесночном кляре: 3 простых ингредиента создают хрустящий шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные отбивные в луково-чесночном кляре: 3 простых ингредиента создают хрустящий шедевр. Секрет их сочности и аромата — в особом кляре на основе тертого лука и душистого чеснока, который создает идеальную хрустящую корочку и сохраняет всю нежность куриного филе внутри. Простое в приготовлении блюдо, которое гарантированно соберет восторженные отзывы за семейным ужином.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйца — 2 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте на порционные куски поперек волокон, слегка отбейте через пищевую пленку и приправьте солью с перцем. Для приготовления ароматного кляра натрите лук на мелкой терке или измельчите в блендере, добавьте пропущенный через пресс чеснок, яйца, майонез, муку и щепотку соли. Тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.
  2. Каждый кусочек курицы полностью обмакните в луково-чесночный кляр и выложите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до появления золотистой хрустящей корочки.

Ранее мы готовили рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчой. Идеальная закуска для любого случая.

курица
отбивные
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
