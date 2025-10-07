Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:00

Пирог «Каракум» с вареньем: проще рецепта не найти, а получается очень вкусно

Пирог «Каракум» с вареньем: проще рецепта не найти, а получается очень вкусно. Этот рассыпчатый пирог с сладкой начинкой и хрустящей крошкой станет любимым десертом для всей семьи. Нежное песочное тесто и ароматное варенье создают идеальное сочетание вкуса и текстуры.

Ингредиенты

  • Маргарин или масло сливочное — 200 г
  • Сахар — 200 г
  • Мука пшеничная — 160 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Варенье любое — 200 г

Приготовление

  1. Растопленный маргарин смешать с сахаром и яйцом. Добавить просеянную муку с содой (погасить лимонной кислотой) и солью, замесить мягкое тесто. Четвертую часть теста убрать в морозилку на 15 минут. Основную часть равномерно распределить по форме для выпечки, сделав небольшие бортики. Покрыть тесто слоем варенья.
  2. Замороженную часть теста натереть на крупной терке и равномерно рассыпать сверху. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Дать полностью остыть перед нарезкой.

Ранее мы готовили киш лорен — простой французский пирог. Классика с сырно-ветчинной начинкой.

