Пирог «Каракум» с вареньем: проще рецепта не найти, а получается очень вкусно. Этот рассыпчатый пирог с сладкой начинкой и хрустящей крошкой станет любимым десертом для всей семьи. Нежное песочное тесто и ароматное варенье создают идеальное сочетание вкуса и текстуры.

Ингредиенты

Маргарин или масло сливочное — 200 г

Сахар — 200 г

Мука пшеничная — 160 г

Яйцо — 1 шт.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Варенье любое — 200 г

Приготовление

Растопленный маргарин смешать с сахаром и яйцом. Добавить просеянную муку с содой (погасить лимонной кислотой) и солью, замесить мягкое тесто. Четвертую часть теста убрать в морозилку на 15 минут. Основную часть равномерно распределить по форме для выпечки, сделав небольшие бортики. Покрыть тесто слоем варенья. Замороженную часть теста натереть на крупной терке и равномерно рассыпать сверху. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Дать полностью остыть перед нарезкой.

