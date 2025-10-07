Пирог «Каракум» с вареньем: проще рецепта не найти, а получается очень вкусно. Этот рассыпчатый пирог с сладкой начинкой и хрустящей крошкой станет любимым десертом для всей семьи. Нежное песочное тесто и ароматное варенье создают идеальное сочетание вкуса и текстуры.
Ингредиенты
- Маргарин или масло сливочное — 200 г
- Сахар — 200 г
- Мука пшеничная — 160 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — 1 щепотка
- Варенье любое — 200 г
Приготовление
- Растопленный маргарин смешать с сахаром и яйцом. Добавить просеянную муку с содой (погасить лимонной кислотой) и солью, замесить мягкое тесто. Четвертую часть теста убрать в морозилку на 15 минут. Основную часть равномерно распределить по форме для выпечки, сделав небольшие бортики. Покрыть тесто слоем варенья.
- Замороженную часть теста натереть на крупной терке и равномерно рассыпать сверху. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета. Дать полностью остыть перед нарезкой.
