Пельмени в горшочке под сырной корочкой: простое блюдо покорит семью. Этот рецепт превратит обычные пельмени в настоящее праздничное блюдо! Нежные пельмени, запеченные в ароматном сметанном соусе с душистыми травами и расплавленным сыром, покорят вашу семью своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты

Пельмени — 500 г

Сыр твердый — 200 г

Вода — 300 мл

Лавровый лист — 3 шт.

Перец горошком — 3 шт.

Для соуса

Сметана — 200 мл

Чеснок — 3 зубчика

Укроп свежий — 3 веточки

Петрушка свежая — 3 веточки

Масло сливочное — 30 г

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Смешать сметану с чесноком, зеленью, солью и перцем. Сыр натереть на крупной терке. На дно горшочка выложить пельмени, добавить лавровый лист и перец горошком. Залить водой, сверху равномерно распределить сметанный соус и посыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и запекать в разогретой до 180 °C духовке 30–50 минут. Затем снять крышку и готовить еще 10 минут до образования золотистой сырной корочки. Подавать сразу в горшочках, добавив кусочек сливочного масла.

