Пельмени в горшочке под сырной корочкой: простое блюдо покорит семью. Этот рецепт превратит обычные пельмени в настоящее праздничное блюдо! Нежные пельмени, запеченные в ароматном сметанном соусе с душистыми травами и расплавленным сыром, покорят вашу семью своим насыщенным вкусом.
Ингредиенты
- Пельмени — 500 г
- Сыр твердый — 200 г
- Вода — 300 мл
- Лавровый лист — 3 шт.
- Перец горошком — 3 шт.
Для соуса
- Сметана — 200 мл
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп свежий — 3 веточки
- Петрушка свежая — 3 веточки
- Масло сливочное — 30 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Смешать сметану с чесноком, зеленью, солью и перцем. Сыр натереть на крупной терке. На дно горшочка выложить пельмени, добавить лавровый лист и перец горошком. Залить водой, сверху равномерно распределить сметанный соус и посыпать тертым сыром.
- Накрыть крышкой и запекать в разогретой до 180 °C духовке 30–50 минут. Затем снять крышку и готовить еще 10 минут до образования золотистой сырной корочки. Подавать сразу в горшочках, добавив кусочек сливочного масла.
