Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 16:00

Пельмени в горшочке под сырной корочкой: простое блюдо покорит семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пельмени в горшочке под сырной корочкой: простое блюдо покорит семью. Этот рецепт превратит обычные пельмени в настоящее праздничное блюдо! Нежные пельмени, запеченные в ароматном сметанном соусе с душистыми травами и расплавленным сыром, покорят вашу семью своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты

  • Пельмени — 500 г
  • Сыр твердый — 200 г
  • Вода — 300 мл
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Перец горошком — 3 шт.

Для соуса

  • Сметана — 200 мл
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп свежий — 3 веточки
  • Петрушка свежая — 3 веточки
  • Масло сливочное — 30 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Смешать сметану с чесноком, зеленью, солью и перцем. Сыр натереть на крупной терке. На дно горшочка выложить пельмени, добавить лавровый лист и перец горошком. Залить водой, сверху равномерно распределить сметанный соус и посыпать тертым сыром.
  2. Накрыть крышкой и запекать в разогретой до 180 °C духовке 30–50 минут. Затем снять крышку и готовить еще 10 минут до образования золотистой сырной корочки. Подавать сразу в горшочках, добавив кусочек сливочного масла.

Ранее мы готовили запеканку из филе минтая с луком, яйцами и сыром. Самая простая и самая вкусная.

пельмени
тесто
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лоза назвал скучной известную певицу
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.