Фарш, батон и сыр: готовим самые простые горячие бутерброды — вкусные как пицца. Это тот рецепт горячих бутербродов, который всегда выручает: сверху румяные, внутри сочные, а готовятся за считанные минуты. Получается сытная и ароматная закуска, которую любят и взрослые, и дети — минимум продуктов, максимум вкуса.

Берём: фарш — 300 г, твёрдый сыр — 120–150 г (натереть), батон — 8–10 ломтиков, помидор — 1 шт. (кружочками), соль, чёрный перец, любимые специи — по вкусу.

Сначала смешиваем фарш с натёртым сыром, солим, добавляем специи и хорошо вымешиваем — масса должна стать плотной и вязкой, чтобы на хлебе держалась без проблем. Ломтики батона слегка подсушиваем или сразу выкладываем на противень, если любите совсем мягкую основу. На каждый кусочек наносим толстый слой фаршево-сырной смеси — именно так получается сочная начинка. Сверху кладём по кружку помидора и снова слегка посыпаем сыром, чтобы при запекании появилась золотистая корочка. Отправляем в духовку при 180–190°C на 15–20 минут, пока фарш полностью не приготовится, а сыр не расплавится и не станет румяным.

Подаём горячими — это быстрый, простой и очень вкусный вариант, который всегда получается идеальным.

