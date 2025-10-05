Запеканка из филе минтая с луком, яйцами и сыром: самая простая и самая вкусная. Лёгкое и питательное блюдо, которое поразит своей гармонией вкусов. Сочетание нежного минтая, золотистых овощей и сырной корочки создаёт идеальный обед или ужин для всей семьи.
Ингредиенты
- Филе минтая — 600 г
- Морковь — 3 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Сыр моцарелла — 150 г
- Яйца — 4 шт.
- Сметана — 200 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Соль — 1,5 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
- Рыбу нарежьте кусочками, сбрызните лимонным соком. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи на масле до мягкости. Для заливки взбейте яйца со сметаной, солью и перцем.
- В форму выложите слоями: овощи → рыба → заливка. Посыпьте тёртым сыром и укропом. Запекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом.
Совет: для пикантности добавьте между слоями 100 г шпината и два зубчика чеснока.
Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.