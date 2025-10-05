Запеканка из филе минтая с луком, яйцами и сыром: самая простая и самая вкусная

Запеканка из филе минтая с луком, яйцами и сыром: самая простая и самая вкусная. Лёгкое и питательное блюдо, которое поразит своей гармонией вкусов. Сочетание нежного минтая, золотистых овощей и сырной корочки создаёт идеальный обед или ужин для всей семьи.

Ингредиенты

Филе минтая — 600 г

Морковь — 3 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Сыр моцарелла — 150 г

Яйца — 4 шт.

Сметана — 200 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Соль — 1,5 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Рыбу нарежьте кусочками, сбрызните лимонным соком. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи на масле до мягкости. Для заливки взбейте яйца со сметаной, солью и перцем. В форму выложите слоями: овощи → рыба → заливка. Посыпьте тёртым сыром и укропом. Запекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом.

Совет: для пикантности добавьте между слоями 100 г шпината и два зубчика чеснока.

