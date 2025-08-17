Сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе! Этот лёгкий и полезный рецепт превратит простое рыбное филе в изысканное блюдо с хрустящей сырной корочкой и нежным сливочным вкусом. Идеально подходит для правильного питания!
Ингредиенты
- Филе белой рыбы (треска, минтай, пикша) — 600 г
- Сметана 15% — 200 г
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 40 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Прованские травы — 1 ч. л.
- Морская соль — по вкусу
- Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
- Лимонный сок — 1 ст. л. (по желанию)
Приготовление
- Размороженное рыбное филе промокните бумажным полотенцем, сбрызните лимонным соком и выложите в форму для запекания, слегка смазанную маслом. В отдельной миске смешайте сметану, яйцо, пропущенный через пресс чеснок, прованские травы, соль и перец. Должен получиться однородный кремовый соус.
- Равномерно распределите сметанную смесь по поверхности рыбы. Сыр натрите на средней тёрке и обильно посыпьте сверху. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–35 минут до золотистой корочки.
