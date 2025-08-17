Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе

Сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе! Этот лёгкий и полезный рецепт превратит простое рыбное филе в изысканное блюдо с хрустящей сырной корочкой и нежным сливочным вкусом. Идеально подходит для правильного питания!

Ингредиенты

  • Филе белой рыбы (треска, минтай, пикша) — 600 г
  • Сметана 15% — 200 г
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 40 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Морская соль — по вкусу
  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 ст. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Размороженное рыбное филе промокните бумажным полотенцем, сбрызните лимонным соком и выложите в форму для запекания, слегка смазанную маслом. В отдельной миске смешайте сметану, яйцо, пропущенный через пресс чеснок, прованские травы, соль и перец. Должен получиться однородный кремовый соус.
  2. Равномерно распределите сметанную смесь по поверхности рыбы. Сыр натрите на средней тёрке и обильно посыпьте сверху. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–35 минут до золотистой корочки.

