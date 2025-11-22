Когда совсем нет времени готовлю вкуснятину из обычных пельменей: нужны сливки, сыр и лук — просто и очень вкусно

Когда совсем нет времени готовлю вкуснятину из обычных пельменей: нужны сливки, сыр и лук — просто и очень вкусно. Хотите превратить обычные пельмени в ресторанное блюдо? Этот простой рецепт сделает ваш ужин по-настоящему особенным! Нежнейший сливочный соус с золотистым луком и расплавленным сыром превращает простые пельмени в кулинарный шедевр. Идеальный вариант, когда хочется и вкусно, и быстро.

Обжарьте пельмени на сливочном масле до аппетитной румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и пассеруйте до мягкости. Влейте 200 мл сливок (20-33%), добавьте 100 мл воды, соль и перец по вкусу. Томите под крышкой 10 минут на медленном огне — сливки создадут нежнейший кремовый соус. В завершение посыпьте тертым сыром и свежим укропом, дайте сыру немного расплавиться. Подавайте сразу же, пока блюдо горячее и ароматное. Такие пельмени хороши сами по себе или с хрустящим хлебом — просто и бесподобно вкусно!

