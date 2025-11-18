Пачка теста и пару яблок: ленивый яблочный штрудель выручает всегда. Простой рецепт для того, чтобы не покупать магазинные сладости

Пачка теста и пару яблок: ленивый яблочный штрудель выручает всегда. Простой рецепт для того, чтобы не покупать магазинные сладости. Хотите приготовить десерт, который наполнит ваш дом волшебным ароматом корицы и свежей выпечки? Этот яблочный штрудель станет настоящей звездой вашего стола! Он сочетает в себе нежную слоеную текстуру, сочную яблочную начинку и пряные нотки корицы. Идеальный вариант для уютного чаепития или приема гостей.

Очистите и нарежьте кубиками 3 яблока, обжарьте их на 30 граммах сливочного масла до мягкости. Добавьте 2 столовые ложки сахара и столовую ложку корицы — готовьте до карамелизации. Раскатайте пласт бездрожжевого слоеного теста, выложите начинку посередине. Сделайте надрезы по краям и заплетите их в виде косички, аккуратно закрывая начинку. Смажьте поверхность желтком, посыпьте сахаром и выпекайте при 180-190°C 25-30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого, украсив мятой и сахарной пудрой — это сочетание хрустящего теста и нежной начинки покорит любого!

