18 ноября 2025 в 13:45

Пачка теста и пару яблок: ленивый яблочный штрудель выручает всегда. Простой рецепт для того, чтобы не покупать магазинные сладости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Пачка теста и пару яблок: ленивый яблочный штрудель выручает всегда. Простой рецепт для того, чтобы не покупать магазинные сладости. Хотите приготовить десерт, который наполнит ваш дом волшебным ароматом корицы и свежей выпечки? Этот яблочный штрудель станет настоящей звездой вашего стола! Он сочетает в себе нежную слоеную текстуру, сочную яблочную начинку и пряные нотки корицы. Идеальный вариант для уютного чаепития или приема гостей.

Очистите и нарежьте кубиками 3 яблока, обжарьте их на 30 граммах сливочного масла до мягкости. Добавьте 2 столовые ложки сахара и столовую ложку корицы — готовьте до карамелизации. Раскатайте пласт бездрожжевого слоеного теста, выложите начинку посередине. Сделайте надрезы по краям и заплетите их в виде косички, аккуратно закрывая начинку. Смажьте поверхность желтком, посыпьте сахаром и выпекайте при 180-190°C 25-30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым с шариком ванильного мороженого, украсив мятой и сахарной пудрой — это сочетание хрустящего теста и нежной начинки покорит любого!

Ранее мы готовили ореховые рогалики вместо химозных круассанов. Обалденное тесто на сливочном масле и сметане. Вкус как в лучших кондитерских.

