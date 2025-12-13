Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 10:30

Пара яблок и горстка муки. Через 5 минут на столе — стопка пушистых дранцов с медовой дымкой. Рецепт-чудо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть рецепты, которые не учат, а чувствуют. Они рождаются не на кухне, а где-то в глубине памяти, пахнущей детством и яблоками из бабушкиного сада. Ведь что может быть проще и гениальнее, чем превратить пару наливных яблок в стопку золотистых, дымящихся дранцов? Это магия простых вещей: тесто, обнимающее сочные ломтики фруктов, горячее масло, создающее ту самую кружевную хрустящую кромку, и нежная, тающая сердцевина. Идеальный дуэт текстур и вкусов, который заставляет закрыть глаза от наслаждения при первой же крошке, попавшей на язык. А сверху — липкая, янтарная медовая дымка, завершающая картину абсолютного счастья к чаю.

Вам понадобится: 2 крупных яблока, 150 граммов муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, 100 мл кефира или простокваши и масло для жарки.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. В миске смешайте яйцо, сахар, соль и кефир. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и быстро замесите густое, неравномерное тесто. Сразу же добавьте натертые яблоки и аккуратно перемешайте, чтобы они распределились по всему объему. Тесто будет неровным, с явными кусочками фруктов — это правильно. Разогрейте в сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небрежные оладьи. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до глубокого золотисто-коричневого цвета. Подавайте немедленно, щедро полив жидким медом.

рецепты
кулинария
завтраки
яблоки
Мария Левицкая
М. Левицкая
