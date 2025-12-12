Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Надоела яичница? Приготовьте бутерброд «Энергичный Макс» из Германии — для этого шедевра нужны самые простые продукты

Надоела яичница? Приготовьте бутерброд «Энергичный Макс» из Германии — для этого шедевра нужны самые простые продукты. Strammer Max (Страммер Макс) – сытный и простой завтрак, популярный в Германии. Название отражает сытность блюда: сытости от одного такого сэндвича хватит на полноценное утро и до обеда. Традиционно к хлебу с ветчиной и жареным яйцом добавляют солёные огурцы, горчицу или лёгкий салат, а в некоторых регионах посыпают тёртым сыром.

Для приготовления возьмите: 2 ломтика хлеба (ржаной или пшеничный), 2 ломтика ветчины, 2 яйца, 1 ст.л. сливочного масла, 1 ч.л. дижонской горчицы (по желанию), соль, перец, свежая зелень, ломтики солёного огурца.

Хлеб слегка подрумяньте на сковороде с маслом. На отдельной сковороде обжарьте ветчину до лёгкой золотистой корочки. Добавьте яйца и жарьте до желаемой готовности. На хлеб нужно намазать немного горчицы, выложить ветчину с яйцом, посыпать свежей зеленью и положить ломтики солёного огурца. Подавайте горячим, сытно и аппетитно.

