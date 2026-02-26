Омлет с сыром в духовке — похож на пирог, нежный, как суфле: обалденная альтернатива яичнице

Представляем рецепт идеального воздушного омлета с сыром, который запекается в духовке. Он похож на пирог и нежный, как суфле! Обалденная альтернатива яичнице и запеканкам.

Для приготовления понадобится: 6 крупных яиц, 200 мл молока, 150 г твердого сыра (чеддер, гауда или российский), 30 г сливочного масла, соль, черный перец по вкусу.

Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для запекания щедро смажьте сливочным маслом. В миске взбейте яйца с солью и перцем венчиком до легкой пены, не до крутых пиков. Влейте молоко и продолжайте взбивать до однородности. Сыр натрите на крупной терке. В яично-молочную смесь добавьте большую часть сыра и аккуратно перемешайте. Вылейте смесь в подготовленную форму. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 25–30 минут до пышного подъема и румяной корочки. Важно: первые 20 минут не открывайте дверцу духовки, чтобы омлет не осел.

