Докторская колбаса по простому рецепту: полезный перекус или завтрак! Нежная куриная текстура, ароматные специи и натуральный состав — то, чего так не хватает магазинным продуктам. Удивительно, но для создания собственной мясной нарезки нужны лишь простые ингредиенты и немного терпения.

Ингредиенты

Курица — 1,8 кг

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Желатин — 50 г

Сок свеклы — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

Курицу с луком и морковью отварите до готовности в подсоленной воде с лавровым листом. Достаньте мясо и овощи из бульона, в горячий бульон добавьте желатин и размешайте до полного растворения. Куриное мясо отделите от костей, измельчите волокнами, смешайте с бульоном, специями и свекольным соком для цвета. Погружным блендером измельчите массу до однородной консистенции. Перелейте фарш в форму из обрезанной пластиковой бутылки и оставьте в холодильнике на 8-10 часов для полного застывания.

