08 октября 2025 в 19:00

Докторская колбаса по простому рецепту: полезный перекус или завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Докторская колбаса по простому рецепту: полезный перекус или завтрак! Нежная куриная текстура, ароматные специи и натуральный состав — то, чего так не хватает магазинным продуктам. Удивительно, но для создания собственной мясной нарезки нужны лишь простые ингредиенты и немного терпения.

Ингредиенты

  • Курица — 1,8 кг
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Желатин — 50 г
  • Сок свеклы — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу
  • Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

  1. Курицу с луком и морковью отварите до готовности в подсоленной воде с лавровым листом. Достаньте мясо и овощи из бульона, в горячий бульон добавьте желатин и размешайте до полного растворения. Куриное мясо отделите от костей, измельчите волокнами, смешайте с бульоном, специями и свекольным соком для цвета.
  2. Погружным блендером измельчите массу до однородной консистенции. Перелейте фарш в форму из обрезанной пластиковой бутылки и оставьте в холодильнике на 8-10 часов для полного застывания.

Ранее мы готовили обалденную куриную колбаску! Едим горячей или на бутербродах.

курица
КОЛБАСА
простой рецепт
мясо
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
