Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 09:22

Мое лучшее рагу — готовлю по ирландскому рецепту: блюдо, которое согревает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю это ирландское рагу постоянно, потому что оно стало для меня символом настоящего домашнего уюта в холодное время года. Особенно выручает, когда хочется приготовить что-то по-настоящему душевное и сытное для всей семьи без лишней суеты у плиты.

Готовлю я так: 500 граммов баранины (лопатка или грудинка) нарезаю крупными кубиками и обжариваю в глубоком казане до румяной корочки. Добавляю одну нарезанную кубиками луковицу и две измельченные морковки, пассерую до мягкости. Заливаю все 500 миллилитрами темного пива и таким же количеством говяжьего бульона. Добавляю веточку свежего тимьяна, лавровый лист и тушу под крышкой на медленном огне около полутора часов. Затем кладу два нарезанных кубиками картофеля и продолжаю готовить еще 30–40 минут до мягкости мяса и овощей. В конце заправляю рубленой петрушкой и подаю с темным хлебом — просто, но невероятно вкусно!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Читайте также
Беляши с мясом — проще, чем кажется, вкуснее, чем ждешь
Семья и жизнь
Беляши с мясом — проще, чем кажется, вкуснее, чем ждешь
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Общество
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Семья и жизнь
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
Семья и жизнь
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
Делаю дома ребра как в ресторане: простой рецепт на сковороде — теперь ни 1 праздник не обходится без них, вся фишка в глазировке
Общество
Делаю дома ребра как в ресторане: простой рецепт на сковороде — теперь ни 1 праздник не обходится без них, вся фишка в глазировке
еда
рецепты
мясо
рагу
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рютте рассказал о планах НАТО усилить ядерное сдерживание
США исключили президента из списка террористов
Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске
Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области
Мать Зеленского рассказала об опасных играх сына
Трамп иронично отреагировал на слова Орбана о «чуде» для Украины
Лифт с детьми рухнул в элитной новостройке
В Таиланде перевернулся автобус с россиянами
Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи
Учения НАТО против подводных лодок начались в Балтийском море
Судьи пощадили легендарного гонщика «Формулы-1»
Тело 17-летней девушки нашли без головы
Раскрыты попытки ВСУ вернуть утраченные территории
Российский военный рискнул жизнью и спас тяжелораненых сослуживцев
Аналитики выяснили, сколько россиян поддержали полный запрет вейпов
«В США нет королей»: Байден «ожил» и прошелся по Трампу
Стивен Сигал снимется в России сразу в трех фильмах
Названа серьезная угроза для российского сегмента интернета
Винтовка Мосина: как создавалось легендарное оружие
«Усложняет работу»: экс-разведчица раскрыла главные сложности профессии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.