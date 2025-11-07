Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 19:32

Мариную крылышки и храню в морозилке. Рецепт домашнего полуфабриката, который выручает постоянно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти крылышки постоянно, потому что это самый простой способ накормить семью вкусным ужином без лишних хлопот. Мне нравится, что можно сразу замариновать большую порцию и убрать в морозилку — всегда есть готовый полуфабрикат под рукой. Особенно выручает, когда дети просят что-то вкусненькое или неожиданно приходят гости.

Секрет в простом маринаде: на килограмм крылышек смешиваю 100 мл соевого соуса, 3 ложки меда, 2 ложки масла, давлю чеснок и добавляю паприку с имбирем. Мед дает ту самую липкую золотистую корочку, ради которой все и затевается. Мариную минимум 4 часа, а лучше оставляю на ночь — так вкус получается насыщеннее. Для заморозки раскладываю крылья на подносе в один слой, чтобы не слиплись, потом перекладываю в пакет. Самое удобное — готовлю прямо из морозилки: 40–45 минут в духовке при 200 градусах, и ароматные хрустящие крылышки готовы. Подаю с картошкой фри или свежими овощами — всегда получается празднично и сытно.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Читайте также
Беляши с мясом — проще, чем кажется, вкуснее, чем ждешь
Семья и жизнь
Беляши с мясом — проще, чем кажется, вкуснее, чем ждешь
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Общество
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Эти конвертики с копчёным сыром можно подать даже на праздник: шикарное блюдо из куриной грудки — а готовится она очень просто
Общество
Эти конвертики с копчёным сыром можно подать даже на праздник: шикарное блюдо из куриной грудки — а готовится она очень просто
Куриные лепешки для быстрого завтрака: рецепт спасает, когда на счету каждая минута — всегда получается вкусно
Общество
Куриные лепешки для быстрого завтрака: рецепт спасает, когда на счету каждая минута — всегда получается вкусно
Идеальные бутерброды с селедкой: вкусное решение для праздничного стола
Семья и жизнь
Идеальные бутерброды с селедкой: вкусное решение для праздничного стола
еда
курица
рецепты
маринады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть родителей, отъезд из РФ, мнение об СВО: как живет Таисия Вилкова
Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Будапеште
Медведев призвал больше финансировать реабилитацию участников СВО
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти человек
Труп дочери в диване и сгоревшая семья: главные ЧП недели
Цветы под снегом: что высадить сейчас, чтобы весной в саду все цвело?
Бойцовский клуб пацанки и убийство петербуржца в ОАЭ: главные ЧП дня
Богомаз сообщил о жертвах при атаке ВСУ на брянское предприятие
Лукашенко дал указания пограничникам по работе на границе с Литвой
В Сеть попала переписка Новака незадолго до смерти
Якушев, поездка в Киев, мнение об СВО: куда пропала актриса Мария Пирогова
Мужчина 26 лет платил за квартиру и помог найти убийцу жены
Режиссер «Деда Мороза» раскрыла, как Подольская получила главную роль
В Госдуме раскрыли, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
Минск завернул литовские фуры, наглость Зеленского, ипотека: что дальше
Пассажирам круизного лайнера пришлось делить каюту с полчищами клопов
Рост цен на продукты в России резко замедлился
В Европе сделали провокационное заявление в адрес России
Депутат Рады указал на нежелание украинцев быть «мясом» для Зеленского
«„План Б“ для Зеленского»: политолог раскрыл, куда сбежит президент Украины
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.