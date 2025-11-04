Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 15:30

Гора куриных колбасок к пиву своими руками: готовим обалденную закуску из куриной грудки в духовке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гора куриных колбасок к пиву своими руками: готовим обалденную закуску из куриной грудки в духовке. Хотите домашнюю закуску к пиву, которая удивит вкусом и простотой приготовления? Эти вяленые куриные колбаски без оболочки готовятся легко: фарш выдавливается прямо на пергамент, а в духовке превращается в ароматные, слегка хрустящие колбаски с чесночным акцентом. Никаких специальных приспособлений — только противень, пергамент и пакет для фарша. Идеально для дружеских посиделок!

Для блюда возьмите: 500 г куриного филе, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. молотого чёрного перца, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. мёда, 1 ст. л. растительного масла.

Куриное филе пропустите через мясорубку с мелкой решёткой. Чеснок измельчите и добавьте к фаршу. Всыпьте соль, кориандр и чёрный перец, влейте соевый соус, мёд и растительное масло. Тщательно вымешивайте 5–7 минут, пока масса не станет однородной. Переложите фарш в плотный полиэтиленовый пакет, срежьте уголок — получится импровизированный кондитерский мешок. На противень выложите пергамент, отсаживайте фарш полосками длиной 10–12 см и толщиной около 2 см. Разогрейте духовку до 70–80 °C, включите конвекцию. Сушите колбаски 3-4 часа, периодически переворачивая. Готовые колбаски остудите перед подачей.

Ранее мы делились рецептом сосисок в лаваше. 10 минут — и гора вкусняшек готова.

