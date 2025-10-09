Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 01:47

Уютное осеннее чаепитие обеспечено — готовим яблочное печенье, заряжающее настроением

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочное печенье представляет собой нежную и ароматную выпечку, которая сочетает хрустящую текстуру и фруктовую начинку. Это лакомство отличается идеальным балансом сладости и легкой кислинки, что делает его прекрасным выбором для домашнего чаепития. Простота приготовления и доступность ингредиентов позволяют легко освоить этот рецепт даже начинающим кулинарам.

Для приготовления потребуется: 200 г муки, 70 г растопленного сливочного масла, 110 г коричневого сахара, 1 яйцо, 6 г разрыхлителя, 10 г ванильного сахара, щепотка соли. Для начинки: 200 г очищенных яблок, порезанных кубиками, 20 г сахара, 1 чайная ложка кукурузного крахмала, 1 чайная ложка корицы. Для посыпки: 1 столовая ложка сахара и половина чайной ложки корицы. Яблоки очищают, нарезают кубиками, смешивают с сахаром, корицей и крахмалом, прогревают в микроволновке 3–4 минуты и остужают. Растопленное масло охлаждают, смешивают с сахаром, ванильным сахаром и яйцом. Добавляют просеянную муку с разрыхлителем и солью, замешивают мягкое тесто. Вмешивают отжатую яблочную начинку. Формируют шарики, выкладывают на противень с пергаментом, посыпают смесью сахара и корицы. Охлаждают в морозилке 20–30 минут. Выпекают при 200 градусах 20–22 минуты до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

