08 октября 2025 в 19:10

Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бигус с купатами — это не просто тушеная капуста, а настоящая симфония вкуса, которая согреет и накормит всю семью. Это блюдо пришло к нам из польской и белорусской кухни, но с моим любимым акцентом — ароматными купатами. В отличие от классического бигуса, который готовится долго, этот вариант получается не менее насыщенным, но гораздо быстрее. Идеально подходит, когда хочется чего-то сытного, душистого и по-настоящему домашнего.

Для приготовления возьмите 500 г квашеной капусты, 150 г копченой грудинки, 500 г купат, 300 г свежих шампиньонов, 1 луковицу, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец и лавровый лист. Если капуста слишком кислая, промойте ее и отожмите. Грудинку нарежьте небольшими кубиками и обжарьте в глубокой кастрюле или казане до появления золотистого жира. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте до мягкости. Купаты нарежьте крупными кусками, шампиньоны — пластинками. Отправьте их к грудинке с луком и жарьте до румяной корочки. Затем добавьте капусту, томатную пасту, приправы и немного воды (или бульона). Тушите под крышкой на медленном огне 20-25 минут, пока капуста не станет мягкой. В конце добавьте рубленую петрушку. Дайте бигусу настояться 10-15 минут — и можно звать всех к столу!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
капуста
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
