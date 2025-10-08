Подсели семьей на минтай по этому рецепту: вкуснейшая рыбка под шубой

Подсели всей семьей на минтай по этому рецепту. С ним получается вкуснейшая рыбка под шубой, которая отличается сочностью. Даже не скажешь, что блюдо готовится из бюджетных продуктов.

Рецепт: разморозьте 500 г филе минтая, посолите и поперчите. Обжарьте 2 луковицы и 1 морковь, нарезанные полукольцами, до мягкости. В форму для запекания выложите рыбу, сверху распределите овощную зажарку, полейте 3 ст. л. сметаны и посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте при 180°C 25-30 минут до золотистой корочки.

Вкус получается нежным и насыщенным: сочное филе минтая хорошо сочетается со сладковатой зажаркой, сметана придает сливочные нотки, а расплавленный сыр образует аппетитную хрустящую корочку. Это блюдо отлично подходит к картофельному пюре или рассыпчатому рису.

