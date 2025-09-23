Домашние рыбные палочки за 10 минут: дети и взрослые уплетают за обе щеки

Домашние рыбные палочки в кляре — это нежное и хрустящее блюдо из рыбного фарша, которое оценят и взрослые, и дети. Вкус этих палочек — это сочная рыбная основа с ароматом специй, покрытая золотистой хрустящей корочкой.

Для приготовления пропустите через мясорубку 500 г филе белой рыбы (треска, минтай), добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. манки, соль, перец и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешайте фарш и сформируйте палочки. Для кляра взбейте 1 яйцо с 50 мл молока, добавьте 100 г муки и щепотку соли. Обмакните каждую палочку в кляр и обжарьте в разогретом масле до румяной корочки со всех сторон.

Подавайте горячими с овощами или соусом. Это блюдо станет отличной альтернативой магазинным полуфабрикатам и не оставит никого равнодушным — дети и взрослые уплетаю его за обе щеки. А готовится за 10 минут.

