Салат, который будит аппетит: хрустящая капуста с брусникой и луком

Салат из квашеной капусты с маринованным луком и брусникой представляет собой яркое сочетание текстур и вкусов. Это блюдо отличается освежающей кислинкой, хрустящей структурой и легкой сладостью ягод. Салат обладает способностью стимулировать аппетит благодаря гармоничному балансу кислоты и пряностей.

Для приготовления потребуется: 400 г квашеной капусты, 1 крупная луковица, 100 г свежей или замороженной брусники, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, зелень петрушки. Лук нарезают тонкими полукольцами и маринуют 15 минут в смеси из масла и сахара. Капусту при необходимости промывают и отжимают от лишнего рассола. Соединяют капусту с маринованным луком и брусникой. Аккуратно перемешивают и украшают рубленой зеленью. Секрет успеха заключается в использовании качественной квашеной капусты — она должна быть хрустящей и в меру кислой. Дают салату настояться 10-15 минут перед подачей для соединения вкусов.

